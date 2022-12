Python, avec une part de marché de 16,66 % C, avec une part de marché de 16,56 % C++, avec une part de marché de 11,94 % Java, avec une part de marché de 11,82 % C#, avec une part de marché de 4,92 % Visual Basic, avec une part de marché de 3,94 % JavaScript, avec une part de marché de 3,19 % SQL, avec une part de marché de 2,22 % Assembleur, avec une part de marché de 1,87% PHP, avec une part de marché de 1,62 %

Python, avec une part de marché de 28.34% Java, avec une part de marché de 16.93% JavaScript,avec une part de marché de 9.28% C#, avec une part de marché de 6.89% C/C++, avec une part de marché de 6.64% PHP, avec une part de marché de 5.19% R, avec une part de marché de 3.98% TypeScript, avec une part de marché de 2.79% Swift, avec une part de marché de 2.23% Objective-C, avec une part de marché de 2.22%

Dans son édition de décembre, l'indice Tiobe a un sortant du trio de tête, et non des moindre : Java. Non seulement c’est la première fois dans l'histoire de l'indice Tiobe que le C++ dépasse Java, mais c'est aussi la première fois que Java ne figure pas dans le top 3.Le PDG de Tiobe, Paul Jansen, l'a d'ailleurs expliqué :« Le mois prochain, TIOBE dévoilera son langage de programmation de 2022. Il y a 3 candidats à ce titre : Python, C et C++. Alors que Python et C ont remporté le prix à plusieurs reprises, C++ ne l'a fait qu'une seule fois, en 2003. La popularité croissante de C++ se fait au détriment de Java. C++ a dépassé Java pour la première fois dans l'histoire de l'index TIOBE, ce qui signifie que Java est maintenant en quatrième position. C'est la première fois que Java ne fait pas partie du top 3 depuis le début de l'indice TIOBE en 2001. En dehors de tout cela, on voit que Kotlin et Julia se rapprochent de plus en plus du top 20 ».Le top 10 des langages en terme de popularité sur l'édition de décembre 2022 de l'indice Tiobe est :Le tableau récapitulatif proposé par l’indice de Tiobe montre les différences dans les rangs entre décembre 2022 et décembre 2021. Aussi, nous pouvons voir des changements assez significatifs. Par exemple, Objective-C est passé de la 29ème à la 19ème place, soit un gain de 10 places. Tandis que Swift est passé de la 10ème à la 15ème place.Objective-C est apparu pour la première fois en 1984 à l'époque de NeXT. Le langage s'est basé sur la pile du langage C et était à l'origine utilisé pour créer des applications pour macOS (qui s'appelait alors NeXTSTEP).Plus tard en 2011, lorsque le premier iPhone est apparu, Objective-C était le seul choix si vous vouliez développer une application ou un jeu pour iOS. Le problème avec Objective-C est qu'avec le temps, il est devenu assez ancien et pas si simple pour les nouveaux développeurs, par rapport à Kotlin, que les développeurs Android aimaient pour sa syntaxe concise et claire, car il est utilisé beaucoup plus facilement pour écrire des applications qu'avec Java.De toute évidence, Apple ne voulait pas que tous les développeurs mobiles passent progressivement du développement pour iOS à Android simplement à cause d'une syntaxe obsolète illisible. C'est ainsi que l'éditeur a commencé à développer un tout nouveau langage de programmation appelé Swift ! Le 2 juin 2014, Apple a présenté Swift au monde entier, consacrant toute la conférence de la WWDC à ce nouveau langage.À ce moment-là, Objective-C occupait la troisième position dans l'indice TIOBE et le développement d'applications mobiles pour iPhone et iPad était en plein essor. Après l'annonce, Objective-C est passé de 12 % de part de marché en 2014 à 1 % de part de marché en 2016. De manière surprenante, Swift est passé de 1 % à seulement 2 % à la même période. Les 10 % restants ont été occupés par d'autres langages de programmation qui semblaient être compilables pour plusieurs plateformes mobiles.On pourrait être tenté de penser qu'Apple a fait une erreur en remplaçant Objective-C par Swift, mais en réalité ils n'avaient pas le choix. Objective-C était dépassé en tant que langage de programmation et avait définitivement besoin d'une refonte. Toutefois, selon une analyse de TIOBE, il aurait été préférable d'étendre Objective-C avec des fonctionnalités modernes étape par étape. Tout comme des langages tels que Java, C++ et C# ont survécu en apportant de petites modifications à chaque nouvelle version. En procédant ainsi, Apple a perdu 10% de sa part de marché des langages de programmation.Kotlin est un langage de programmation orienté objet et fonctionnel, avec un typage statique qui permet de compiler pour la machine virtuelle Java et JavaScript. Il est développé par une équipe de développeurs chez JetBrains, l'éditeur d'IntelliJ IDEA, l'environnement de développement intégré pour Java et sur lequel est basé Android Studio, l’EDI officiel pour développer les applications Android.Le support officiel de Kotlin pour le développement Android a été annoncé à la conférence Google I/O 2017. Pour l’équipe Android de Google, cette décision de supporter Kotlin s’expliquait aisément. D’abord le support EDI pour Kotlin : Android Studio est basé sur IntelliJ IDEA de JetBrains et l'équipe JetBrains travaillait depuis des années pour s'assurer que Kotlin fonctionne parfaitement avec IntelliJ IDEA. Google a donc hérité de tout leur travail pour supporter Kotlin dans Android Studio. Mais au-delà de cet aspect, Kotlin présente bien d’autres avantages. D’après Google, « Kotlin est [un langage] expressif, concis, extensible, puissant et agréable à lire et écrire », et « il a des fonctionnalités de sécurité intéressantes en termes de nullabilité et d'immutabilité » qui s'alignent avec ses investissements pour rendre les applications sûres et performantes par défaut ».Le plus important d’après Google, c’est que Kotlin est interopérable avec les langages officiels pour le développement Android (Java, C++) et le runtime Android. La firme a expliqué par exemple que Kotlin fonctionne avec le langage Java de manière transparente, de sorte qu'il est facile pour les développeurs qui aiment le langage Java de continuer à l'utiliser, mais aussi d'ajouter progressivement du code Kotlin et de tirer parti des bibliothèques Kotlin. En outre, l'adoption de Kotlin sur Android augmentait régulièrement au fil des années, et d’après Google, avec un enthousiasme croissant parmi les développeurs.Aussi, lors de la première journée de l'édition 2019 de sa conférence Google I/O dédiée aux développeurs, la grande enseigne de la recherche en ligne a annoncé que le langage de programmation Kotlin est désormais son langage préféré pour le développement d'applications Android. « Le développement d’Android deviendra de plus en plus Kotlin-first », a écrit Google dans un billet de blog. « De nombreuses nouvelles API Jetpack et fonctionnalités seront d'abord proposées pour Kotlin. Si vous commencez un nouveau projet, vous devriez l’écrire en Kotlin », poursuit Google en expliquant que « le code écrit en Kotlin signifie souvent beaucoup moins de code pour vous - moins de code à taper, tester et maintenir. »C'est le 19 juillet 2011, lors du JVM Language Summit, que JetBrains a présenté Kotlin, qui était alors un nouveau langage de programmation statiquement typé pour la JVM.Java est toujours en tête de C++ dans l'alternative Pypl Popularity of Programming Language Index, qui classe les langages en fonction de la fréquence à laquelle les didacticiels de langage sont recherchés dans Google.Le top 10 des langages en termes de popularité sur Pypl est :L'indice TIOBE Programming Community est un indicateur de la popularité des langages de programmation. L'index est mis à jour une fois par mois. Les notes sont basées sur le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le monde, les cours et les fournisseurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo!, Wikipédia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les notes. Il est important de noter que l'index TIOBE ne concerne pas le meilleur langage de programmation ou le langage dans lequel la plupart des lignes de code ont été écrites. L'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lors du démarrage de la construction d'un nouveau système logiciel.

L'étude internationale Tiobe basée sur des données web n'est absolument pas représentative du marché Pro en France, pour vous faire une meilleure idée sur le paysage professionnel dans l'Hexagone :