Pourquoi ce besoin de changement, et vers quelle direction se dirigent-ils ? cette préoccupation croissante des développeurs d'applications est en grande partie une réponse à l'élimination progressive des cookies tiers par Google et à la décision d'Apple de ne plus utiliser les IDFA. En langage non jargonneux, les bases essentielles sur lesquelles reposait une grande partie des revenus publicitaires des développeurs d'applications ont été ou sont en train d'être supprimées, ce qui les laisse dans l'embarras pour trouver d'autres options à explorer.Le fait que les IDFA et les cookies soient supprimés est surtout une bonne chose ; ce sont des concepts et des aspects technologiques de l'internet qui exploitent lourdement les utilisateurs, siphonnant des données personnelles et sensibles, que le consentement ait été donné ou non en premier lieu.Quoi qu'il en soit, Apple a décidé de prendre la (ahem) grande route et a supprimé progressivement les IDFA (ID for Advertisers) dans le but d'attirer un public de plus en plus conscient de la sécurité, son principal groupe démographique. Google, quant à lui, a peut-être décidé de mettre un terme aux cookies, mais il explore également d'autres voies pour générer des revenus par le biais de la publicité, au détriment des utilisateurs. Dans tous les cas, c'est un peu la même chose, donc ce n'est pas comme si nous étions gagnants.Source : Bango Trouvez-vous cette étude pertinente ?Que pensez-vous de la suppression de l'IDFA et des cookies ?