TypeScript a détrôné JavaScript en tant que langage DevOps préféré

Le langage de configuration HashiCorp a fait son entrée dans le top 10.

Gherkin fait entrer le développement axé sur le comportement dans le top 20.

Python est le seul langage à ne pas avoir gagné ou perdu en popularité, toujours en 4ème position

Les durées de flux de travail sont comprises entre cinq et dix minutes en moyenne

La récupération de toute exécution ratée est réparée ou inversée en moins d'une heure

Les taux de réussite sont supérieurs à 90 % pour la branche par défaut de leur application

Elles déploient aussi souvent que leur activité l'exige et au moins 1+ fois par jour.

La livraison de logiciels n'a jamais été aussi critique pour le succès des entreprises dans tous les secteurs. Elle n'a également jamais été aussi complexe. Face aux défis croissants de la complexité, CircleCI vise à aider les équipes logicielles à gérer ces complexités pour permettre une innovation plus rapide.Tirées du rapport 2022 State of Software Delivery de CircleCI, qui examine deux ans de données provenant de plus d'un quart de milliard de flux de travail et de près de 50 000 organisations internationales utilisant la plateforme CircleCI, les données offrent un aperçu des tendances au sein des équipes d’ingénieurs et guident les entreprises vers une meilleure productivité.On apprend ainsi que :", a déclaré Michael Stahnke, vice-président de la plate-forme, pour CircleCI. "."Voici les trois principales conclusions :TypeScript dépasse JavaScript en tant que langage le plus populaire en raison de ses fonctionnalités conviviales pour les développeurs.Les projets TypeScript construits sur CircleCI se classent mieux que les projets JavaScript en termes de taux de réussite et de débit, ce qui suggère que TypeScript aide les développeurs à détecter les petites erreurs localement, ce qui leur permet de livrer du code fonctionnel plus fréquemment et de manière plus fiable que les développeurs JavaScript.Les avantages en termes de productivité et de confiance sont un facteur clé de l'adoption de TypeScript au niveau de l'entreprise et sont un complément naturel aux améliorations de l'expérience du développeur qu'apporte l'intégration continue.L'utilisation du langage de configuration HashiCorp (HCL) sur CircleCI n'a cessé de croître au cours des dernières années, gagnant trois places depuis 2019 pour devenir le neuvième langage le plus utilisé sur la plateforme.HCL figure également sur la liste des langages à la croissance la plus rapide dans les rapports State of the Octoverse 2018 et 2019 de GitHub, ce qui suggère que l'infrastructure en tant que code (IaC) a franchi le gouffre qui sépare les praticiens individuels de l'adoption généralisée au sein des organisations délivrant des logiciels à l'échelle.", a déclaré Rob Zuber, directeur technique de CircleCI. "."Les projets Gherkin avaient le temps moyen de récupération le plus rapide de tous les langages mesurés dans le rapport de CircleCI, ce qui implique que les rapports d'erreurs détaillés de Cucumber donnent aux développeurs des informations très exploitables sur lesquelles ils peuvent concentrer leurs efforts de débogage.Le rapport 2022 de CircleCI sur l'état de la livraison logicielle montre également que les équipes d'ingénierie les plus performantes répondent régulièrement à quatre critères clés. En atteignant ces repères, les équipes très performantes tirent le maximum de valeur de leurs pipelines de livraison de logiciels :Fondée en 2011 et basée dans le centre-ville de San Francisco avec une main-d'œuvre mondiale et distante, CircleCI est une plateforme d'intégration et de livraison continue pour l'innovation logicielle à l'échelle. Grâce à des outils d'automatisation et de livraison intelligents, CircleCI est utilisé par les équipes d'ingénieurs pour réduire radicalement le temps entre l'idée et l'exécution.Source : CircleCI Quel est votre avis sur ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Quel est votre langage de programmation préféré, et pourquoi ?