Comme l'explique Hassan lui-même sur page GitHub de Monocraft, le projet n'est pas affilié à Minecraft ou Mojang et est exclusivement un projet de fans. Cette police émule le style de la police utilisée dans l'interface utilisateur de Minecraft, mais elle ne comprend aucun actif ou fichier de police du jeu original. « Pour être honnête, j'ai créé cette police parce que je pensais qu'il serait amusant d'apprendre comment les polices fonctionnent. Les polices Minecraft existantes manquaient d'un tas de petits détails comme le crénage correct et la taille des pixels, alors je me suis dit que je devais faire les miennes », a déclaré Hassan.« Une fois que c'était fait, rien ne m'empêchait d'aller plus loin et d'en faire une police de programmation correcte. De plus, maintenant, je peux écrire des plug-ins Minecraft dans une police Minecraft », a-t-il ajouté. Pour adapter la police Minecraft à des fins de programmation, Hassan a redessiné les caractères pour qu'ils soient plus esthétiques dans un format monospace, a ajouté quelques empattements pour que des lettres telles que "i" et "l" soient plus faciles à distinguer, a créé de nouveaux caractères de ligature de programmation et a affiné les caractères de flèche pour les rendre plus faciles à lire.Les caractères de ligature combinent des chaînes de caractères opérationnelles populaires telles que "!=" en un seul nouveau caractère, mais ils ne sont pas toujours populaires auprès des développeurs. Le créateur de Minecraft, Markus "Notch" Persson, a initialement conçu la police Minecraft pour un jeu antérieur appelé "Legend of the Chambered", vers 2008. La police Minecraft intègre un style rétro pixel-art qui rappelle les jeux sur console 8 et 16 bits. Aujourd'hui, elle semble avoir trouvé un nouveau rôle en tant que police ludique pour les développeurs du monde entier. C'est ce que prétend toutefois Hassan.Hassan a créé la police Monocraft à l'endroit des programmeurs, mais à en croire les commentaires, beaucoup ne semblent pas être emballés par l'idée d'utiliser cette police pour coder. Selon plusieurs commentaires, Monocraft n'est pas adaptée à la programmation. « Je suis toujours à la recherche d'une bonne police de programmation, et j'ai ouvert le lien et immédiatement pensé "OMG, non ! je déteste ça !". Je ne voulais pas être méchant et le dire à voix haute. Mais aussi mauvaise qu'elle soit pour travailler avec du code, je pourrais certainement voir quelques applications très cool autrement », indique un commentaire.Un autre a écrit : « c'est une police absolument hideuse pour regarder du code, mais j'apprécie l'effort que vous avez mis pour la faire ». De nombreux autres commentaires abondent dans ce sens. Ils pensent que la police Monocraft pourrait trouver un meilleur cas d'utilisation que la programmation. Vous pouvez télécharger gratuitement Monocraft sur GitHub. En tant que police OpenType, elle fonctionne sous Windows, Mac ou Linux. Pour l'installer sous Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier de la police et sélectionnez "Installer".Sur un Mac, double-cliquez sur le fichier de la police et sélectionnez "Installer la police" dans la fenêtre du Livre des polices qui apparaît. Auparavant, Hassan a créé une reproduction authentique de la police Minecraft qui présente un espacement variable comme la police du jeu. Elle est également disponible sur GitHub.Source : Monocraft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la police Monocraft ?Selon vous, est-elle adaptée à la programmation ?