Wren est petit, car l’implémentation de la machine virtuelle est inférieure à 4 000 points-virgules. Vous pouvez parcourir le tout en un après-midi. C’est petit, mais pas dense. C’est lisible et commenté avec amour ;

Wren est rapide, car avec un compilateur rapide en un seul passage pour un bytecode réduit et une représentation d’objet compacte, Wren peut rivaliser avec d’autres langages dynamiques ;

Wren est basé sur des classes : il existe de nombreux langages de script, mais beaucoup ont des modèles d’objets inhabituels ou inexistants. Wren place les classes au premier plan et au centre ;

Wren est concurrent : les fibres légères sont au cœur du modèle d’exécution et vous permettent d’organiser votre programme en un ensemble de coroutines communicantes.

Wren est un langage de script : il est destiné à être intégré dans des applications. Il n’a aucune dépendance, une petite bibliothèque standard et une API C facile à utiliser. Il se compile proprement en C99, C++98 ou quoi que ce soit de plus récent.

System.print("Hello, world!") class Wren { flyTo(city) { System.print("Flying to %(city)") } } var adjectives = Fiber.new { ["small", "clean", "fast"].each {|word| Fiber.yield(word) } } while (!adjectives.isDone) System.print(adjectives.call())

-- account.lua Account = { } Account . __index = Account function Account . create ( balance ) local acnt = { } -- our new object setmetatable ( acnt , Account ) -- make Account handle lookup acnt . balance = balance -- initialize our object return acnt end function Account : withdraw ( amount ) self . balance = self . balance - amount end -- create and use an Account account = Account . create ( 1000 ) account : withdraw ( 100 )

//account.wren class Account { construct new(balance) { _balance = balance } withdraw(amount) { _balance = _balance - amount } } // create and use an Account var account = Account.new(1000) account.withdraw(100)



Les barres plus courtes traduisent les meilleures performances