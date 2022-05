JavaScript reste le langage de programmation le plus populaire

La communauté de Python grandit plus vite que celle de JavaScript

Java reste à la troisième place des langages les plus populaires





De plus en plus de développeurs s'intéresseraient à Rust

Évolution d'autres langages populaires dans ce nouveau rapport

Kotlin est un autre langage que SlashData a constamment distingué pour sa croissance impressionnante, avec un public qui a doublé de taille au cours de l'année dernière - passant de 2,4 millions de développeurs au premier trimestre 2021 à 5 millions au premier trimestre 2022. Cette tendance est largement attribuée à la décision de Google de faire de Kotlin son langage préféré pour le développement Android. Kotlin serait actuellement utilisé par plus d'un quart des développeurs mobiles, ce qui en fait le troisième langage le plus populaire dans les projets de logiciels mobiles, derrière Java et JavaScript ;



SlashData publie une nouvelle version du rapport "State of the Developer Nation" environ deux à trois fois par an depuis plusieurs années. Pour cette fois, la société a interrogé plus de 20 000 développeurs dans 166 pays, entre décembre 2021 et février 2022. Selon SlashData, il peut être difficile d'évaluer le degré d'utilisation d'un langage de programmation. Elle estime que les index disponibles auprès d'acteurs tels que Tiobe, Redmonk, l'enquête annuelle de Stack Overflow sont excellents, mais offrent surtout des comparaisons relatives entre les langages, sans donner une idée de la taille absolue de chaque communauté.SlashData pense également qu'ils peuvent être biaisés géographiquement ou orientés vers certains domaines du développement logiciel ou vers les développeurs open source. « Les estimations que nous présentons ici portent sur les développeurs de logiciels actifs utilisant chaque langage de programmation, dans le monde entier et pour tous les types de programmeurs », a-t-elle déclaré. Elle base ses estimations sur deux éléments d'information. La première est son estimation indépendante du nombre de développeurs de logiciels. Selon SlashData, au premier trimestre 2022, il y aurait 31,1 millions de développeurs de logiciels actifs dans le monde.En deuxième position, il y a ses enquêtes à grande échelle et sans préjugés, qui touchent des dizaines de milliers de développeurs tous les six mois. Dans ces enquêtes, SlashData interroge systématiquement les développeurs sur leur utilisation des langages de programmation dans dix domaines de développement. La société a déclaré que cela lui donne des informations riches et fiables sur les personnes qui utilisent chaque langage et le contexte dans lequel elles l'utilisent. Sur la base de ces données, SlashData a fourni les résultats suivants dans le cadre de la 22e édition de son rapport "State of the Developer Nation".JavaScript demeure le langage de programmation le plus populaire pour la dixième enquête consécutive, avec près de 17,5 millions de développeurs dans le monde qui l'utilisent. Le rapport note que la taille de la communauté JavaScript n'a cessé de croître au cours des dernières années. Entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2022, 5,2 millions de développeurs auraient rejoint la communauté, soit l'une des plus fortes croissances en termes absolus parmi tous les langages.Non seulement les nouveaux développeurs le considèrent comme un langage d'entrée de gamme attrayant, mais les développeurs existants l'ajoutent également à leur éventail de compétences. Même dans les secteurs du logiciel où JavaScript ne fait pas partie des premiers choix des développeurs, comme dans la science des données ou le développement embarqué, SlashData rapporte que plus d'un cinquième des développeurs l'utilisent dans leurs projets.Selon SlashData, depuis que sa popularité a dépassé celle de Java il y a deux ans, Python est resté le deuxième langage le plus largement adopté derrière JavaScript, l'écart entre les deux plus grandes communautés se réduisant progressivement. Python compterait à ce jour 15,7 millions d'utilisateurs, après avoir ajouté 3,3 millions de nouveaux développeurs nets au cours des six derniers mois seulement.À titre de comparaison, JavaScript aurait accueilli un peu plus d'un million de développeurs au cours de la même période. L'essor de la science des données et de l'apprentissage automatique (ML) serait un facteur évident de la popularité croissante de Python. Environ 70 % des développeurs en apprentissage automatique et des scientifiques des données utiliseraient Python. En comparaison, seuls 17 % utilisent R, l'autre langage souvent associé à la science des données.Java est l'un des langages polyvalents les plus importants, ainsi que la pierre angulaire de l'écosystème des applications Android. Bien qu'il existe depuis plus de vingt ans maintenant, le rapport de SlashData indique que Java continue de connaître une croissance forte et régulière. Près de 5 millions de développeurs auraient rejoint la communauté Java depuis le début de l'année 2021. « Nos données suggèrent que la croissance de Java est alimentée non seulement par les suspects habituels, à savoir le développement back-end et mobile, mais aussi par son adoption croissante dans les projets AR/VR », explique SlashData.Le groupe des principaux langages bien établis est complété par C/C++ (11 millions), C# (10 millions) et PHP (7,9 millions). Parmi ceux-ci, PHP a connu la plus faible croissance au cours des six derniers mois, avec une augmentation de 0,6 million de nouveaux développeurs nets entre le troisième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022. Par conséquent, il reste derrière C#, qui a ajouté près de quatre fois plus de développeurs au cours de la même période (2,2 millions). C et C++ sont des langages essentiels dans les projets embarqués et ldO, tant pour le codage au niveau de l'appareil que de l'application.Mais ils sont également assez importants dans le développement de bureau - un secteur qui attire plus de 15M de développeurs au T1 2022. PHP reste le deuxième langage le plus utilisé dans les applications Web après JavaScript, mais C# est traditionnellement populaire dans de nombreux domaines différents du développement logiciel, y compris le développement de bureau et de jeux.Dans l'édition précédente de ce rapport, SlashData a identifié Rust comme la communauté de langages à la croissance la plus rapide. C'est toujours le cas au début de l'année 2022, puisque la taille de Rust aurait presque triplé au cours des 24 derniers mois, passant de 0,6 million de développeurs au premier trimestre 2020 à 2,2 millions au premier trimestre 2022. Il est également passé de la 14e à la 12e place dans le classement des langages de programmation en seulement six mois.Rust aurait formé une très forte communauté de développeurs qui se soucient des performances, de la sécurité de la mémoire et de la sécurité. Par conséquent, il est surtout utilisé dans les projets de logiciels IdO, mais aussi dans le développement AR/VR, le plus souvent pour mettre en œuvre la logique de base de bas niveau des applications AR/VR.Source : SlashData Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions de l'enquête de SlashData ?Selon vous, les données de SlashData reflètent-elles mieux la réalité que les index Tiobe, Redmonk ou autres ?