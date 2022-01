L’information au sein des cellules est de nature double : analogique (le code épigénétique) et numérique (le code génétique). De façon imagée, on peut assimiler le code génétique à l’information contenue (au film) dans les alvéoles sur un DVD et le code épigénétique à une surcouche d’informations qui recouvre les alvéoles. Les rayures sur la surface (la résultante de la biologie humaine par le biais des protéines) sont alors assimilables à du bruit et leur accumulation dans l’information analogique (la surcouche d’informations) peut impacter sur la lecture de l’information numérique (le code génétique au sein des alvéoles). C’est l’explication informatique du processus de vieillissement tirée des travaux du laboratoire David Sinclair. L’analogie permet de simplifier la compréhension des processus biologiques en œuvre dans le vieillissement.Elle est le point d’ancrage des travaux de l’équipe sur la recherche d’un « correcteur au processus de vieillesse. » Le dispositif biologique permet déjà de « reprogrammer les rétines de souris et de permettre à ces dernières de regagner l’acuité visuelle de leur jeunesse. » « Pour la première fois, nous avons la possibil té d’inverser l’âge des cellules », indiquent les chercheurs. Néanmoins, des zones d’ombre demeurent : quelle est la durée de l’inversion du processus de vieillissement ? Combien de fois sera-t-il possible de répéter le processus ? Les travaux se poursuivent et l’équipe entend traiter son premier patient humain atteint de glaucome dans deux ans.La mission d'Altos Labs est similaire à celle du laboratoire David Sinclair : restaurer la santé et la résilience des cellules pour inverser les états de maladies, les blessures et les handicaps qui peuvent survenir tout au long de la vie. La société a débuté ses activités avec une communauté de scientifiques de premier plan, de cliniciens et de leaders du monde universitaire et de l'industrie qui travaillent ensemble à cette mission commune. L’investissement de Jeff Bezos dans l’entreprise n’a pas manqué d’attirer l’attention. Le milliardaire a quitté son poste de PDG d’Amazon au premier trimestre de l’année dernière pour celui de président exécutif . L’objectif de la manœuvre : se concentrer sur d’autres « passions ». Il a donc réussi son premier vol dans l’espace à bord de sa fusée Blue Origin à mi-parcours de l’année précédente . Il semble plus que jamais lancé dans la quête de la jeunesse éternelle en multipliant les investissements dans les entreprises qui travaillent sur les techniques de rajeunissement cellulaire.Altos sera d'abord basé aux États-Unis dans la baie de San Francisco, à San Diego et au Royaume-Uni à Cambridge. L'entreprise aura également des collaborations importantes au Japon. Au sein de ces zones géographiques, l'activité sera organisée à travers les Instituts des Sciences et l'Institut de Médecine. Les instituts scientifiques d'Altos s'intéresseront aux questions scientifiques de fond et intégreront leurs résultats dans un effort de recherche collaborative. L'Institut de médecine Altos exploitera les connaissances générées sur la santé et la programmation des cellules pour développer des médicaments transformateurs.Source : Communiqué du lancement des activités d’Altos Labs Que pensez-vous des recherches sur la programmation du rajeunissement cellulaire ?Le genre humain peut-il commencer à rêver d’immortalité en raison de ces avancées de la science ?