Ce n'est pas une grande surprise, et oui il y a beaucoup d'améliorations possibles et la plupart des équipes et personnes en sont conscientes, mais...- entre passer du temps sur fixer le jeu ou fixer les tests (dont on ne sait pas vraiment combien de temps ça prendra parce que peu les connaissent), les tests n'ont pas la priorité, au regret des testeurs (automatiques, pas ceux qui testent le jeu directement)- certaines plateformes sont plus simples à utiliser que d'autres, les consoles sont typiquement moins simples qu'un PC- la codebase évolue à chaque projet mais est rarement nettoyée entre les projets, ce qui fait que...- les codebases/projets sont dorénavant énormes et les temps de compilation explosent par endroit parce que les personnes sont moins compétentes, ajoutent/suppriment pas des includes ou fichiers inutiles, utilisent pas ou mal les forward declaration, ...- c'est pas facile de justifier que tu vas passer 2 semaines à faire un tel clean, surtout auprès du management, quand bien même tout le monde s'accorde à dire qu'il faut faire quelque chose et qu'une fois fait on est tous heureux de gagner quelques minutes de compile qui compensent largement quand multipliées par des centaines de personnes, de machines de build, etc- selon l'étape du projet, on est plus ou moins regardant sur la batterie de tests pour valider un changement; on va pouvoir commit plus rapidement pendant la préprod que quand on est à quelques jours ou heures de la master candidateEt hélas je ne pense pas que ça change réellement de sitôt. Ni que ce soit une particularité de EA.