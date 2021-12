Afin d'aider les développeurs à déboguer leurs applications avec plus de précision et d'efficacité

Microsoft a opposé deux réseaux - l'un conçu pour introduire des petits bogues dans le code existant et l'autre visant à trouver ces bogues. Les deux réseaux sont devenus de plus en plus performants, ce qui a donné naissance à une IA capable d'identifier les bogues cachés dans le code réel.L'avantage de cette approche est que le processus est entièrement auto-supervisé et ne nécessite pas de données étiquetées.Les résultats sont présentés ci-dessous :Ils concluent que leur approche est prometteuse, même si, bien entendu, il reste encore beaucoup à faire pour que ces détecteurs soient fiables et utilisables dans la pratique. Cependant, étant donné le travail de Microsoft sur GitHub pour GPT-3, il est tout à fait possible que ce travail soit commercialisé à terme.Source : Microsoft Que pensez-vous de BugLabs ?Croyez-vous que ce projet pourrait être viable à l'avenir ?