Afin d'être plus productifs et de créer plus rapidement des logiciels innovants, selon RapidAPI

", déclare Iddo Gino, PDG et fondateur de RapidAPI. "."Les API internes restent le type d'API le plus utilisé par les développeurs (74,3 %), mais les répondants sont plus nombreux (49,1 %) à déclarer travailler sur des API tierces. Les API orientées vers les partenaires ont connu la plus forte augmentation cette année (44,3 %, contre 34,6 % en 2020).Parmi les autres résultats, plus de 90 % des développeurs déclarent que la sécurité et la confidentialité des données sont des considérations essentielles. Les entreprises réalisent également l'opportunité de nouvelles sources de revenus, la croissance de la monétisation des API passant de 35,4 % en 2020 à 40,6 %.Les développeurs citent le manque d'ingénieurs ou de membres de l'équipe comme le principal défi pour 2022 (56,8 %), suivi par le manque de priorité interne autour des efforts de transformation numérique (34,3 %) et le manque de ressources/outils de développement d'API (31,7 %).Source : RapidAPI Que pensez-vous de rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Votre entreprise prévoit-elle également de se tourner un peu plus vers les API ?