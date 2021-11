Code : Sélectionner tout printfn "Hello from F#"

Notons que F# fonctionne sur Linux, Mac OS X, Android, iOS, Windows, GPU et sur navigateurs. Sa gratuité et son caractère "open source" font de lui un langage utilisé dans un large éventail de domaines d'application. il est soutenu à la fois par une communauté très active et par des entreprises qui fournissent des outils professionnels.Soutenu par des éditeurs tels que Visual Studio Code et JetBrains, Fable est un compilateur conçu pour faire de F# un élément indispensable dans l'écosystème du JavaScript. Il produit du code JavaScript lisible et compatible avec les normes ES2015 et des outils populaires comme Webpack.La nouvelle syntaxe de tâche {...} crée directement une tâche et la lance. Il s'agit de l'une des fonctionnalités les plus importantes de F# 6, qui rend les tâches asynchrones plus simples, plus performantes et plus interopérables avec C# et d'autres langages .NET. Auparavant, pour créer des tâches .NET, il fallait utiliser async {...} pour créer une tâche et invoquer Async.StartImmediateAsTask.La fonctionnalité de tâche {...} est construite sur une fondation appelée "code résumable" RFC FS-1087. Le code résumable est une fonctionnalité de base, et nous prévoyons de l'utiliser pour construire d'autres machines d'état asynchrones et de rendement à haute performance à l'avenir. F# 6 ajoute également d'autres fonctionnalités de performance pour les auteurs de bibliothèques, notamment InlineIfLambda et des représentations non encadrées pour les modèles actifs F#. Une amélioration particulièrement significative des performances concerne la compilation des expressions de listes et de tableaux, qui sont désormais jusqu'à quatre fois plus rapides et dont le débogage est également amélioré et simplifié.F# 6 permet d'utiliser la syntaxe d'indexation expr[idx]. Jusqu'à présent, F# utilisait expr.[idx] pour l'indexation. L'abandon de l'annotation du point est basé sur les commentaires répétés des nouveaux utilisateurs de F#, selon lesquels l'utilisation du point est perçue comme une divergence inutile par rapport à la pratique standard qu'ils attendent. Dans le nouveau code, nous recommandons l'utilisation systématique de la nouvelle syntaxe d'indexation expr[idx]. Nous devrions tous adopter cette syntaxe en tant que communauté.La communauté F# a apporté des améliorations clés pour rendre le langage F# plus uniforme dans F# 6. La plus importante d'entre elles consiste à supprimer un certain nombre d'incohérences et de limitations dans les règles d'indentation de F#. Parmi les autres ajouts de conception visant à rendre F# plus uniforme, citons l'ajout de patterns as, l'autorisation d'opérations personnalisées surchargées dans les expressions de calcul (utiles pour les DSL), l'autorisation de _ discards sur les liaisons d'utilisation et l'autorisation de %B pour le formatage binaire en sortie.La bibliothèque centrale de F# ajoute de nouvelles fonctions pour la copie et la mise à jour de listes, de tableaux et de séquences, ainsi que des fonctions intrinsèques NativePtr supplémentaires. Certaines fonctions héritées de F#, dépréciées depuis la version 2.0, entraînent désormais des erreurs. La plupart de ces changements alignent mieux F# sur vos attentes, ce qui réduit les surprises.F# 6 a également ajouté la prise en charge de conversions "implicites" et "dirigées par le type" supplémentaires dans F#. Cela signifie moins d'upcasts explicites, et ajoute un support de première classe pour les conversions implicites de style .NET. F# est également ajusté pour être mieux adapté à l'ère des bibliothèques numériques utilisant des entiers 64 bits, avec un élargissement implicite pour les entiers 32 bits.L’équipe de developpement de F# a simplifié le modèle Console pour F#. Le nouveau modèle est :Le nouveau modèle montre une manière simple de créer une application et le changement est cohérent avec la simplification d'autres modèles .NET.Ionide prend désormais en charge les fonctionnalités et la syntaxe de F# 6. Vous pouvez mettre à jour votre projet vers .NET 6 dès maintenant et tout devrait fonctionner parfaitement. Avec F# 6, le langage continue à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés depuis sa création : un code succinct, robuste et performant auquel les utilisateurs peuvent faire confiance pour le codage pratique, que ce soit pour un usage personnel, pour les start-ups ou pour les entreprises.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?