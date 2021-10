Modifications de la syntaxe





v1 = [ 1 , 2 , 3 ] v2 = [ 4 , 5 , 6 ] [ v1; v2 ] # results in [1, 2, 3, 4, 5, 6]

1 4 2 5 3 6

1 2 3

Raffinements d'Unicode

julia> x = 64 64 julia> & #8730;x 8.0 julia> 3 & #8730;x 24.0 julia> & #8731;x 4.0 julia> 3 & #8731;x 12.0

julia> function & #10986;(a, b) return abs ( a ) > abs ( b ) end & #10986; (generic function with 1 method) julia> & #10986;(-8, 3) true julia> & #10986;(-9, -12) false julia> -9 & #10986; -12 false

Nouvelles fonctionnalités du REPL

julia> using Example & #9474; Le paquet Example n'a pas été trouvé, mais un paquet nommé Example est disponible dans un registre. & #9474; registre. & #9474; Installer le paquet ? & #9474; (@v1.7) pkg> add Example & #9492; (y/n) [y] :

Changements dans la bibliothèque standard

Code Julia : Sélectionner tout redirect_stdio ( p, stdout= "stdout.txt" , stderr= "stderr.txt" )

redirect_stdio ( stdout= "stdout.txt" , stderr= "stderr.txt" ) do println ( "Julia a des nombres rationnels :" ) println ( 1 // 5 + 2 // 5 ) end

julia> s = "abc" "abc" julia> replace ( s, "b" => "XX" , "c" => "Z" ) "aXXZ" julia> replace ( s, "c" => "Z" , "Z" => "WWW" ) "abZ" julia> replace ( s, "ab" => "x" , "bc" => "y" ) "xc"

Traditionnellement, les versions candidates de Julia sont proches du produit fini, et la plupart des utilisateurs qui souhaitent travailler avec les nouvelles fonctionnalités peuvent télécharger sans risque les binaires de Julia 1.7rc1 depuis le site de Julia dans la section "upcoming release". Cependant, l'équipe a déclaré que cette RC n'est pas "prête pour la production", ajoutant qu'elle accueille volontiers les rapports de bogues sur le traqueur de problèmes GitHub. Cet article décrit certains des changements et des nouvelles fonctionnalités du langage et de ses bibliothèques qui arrivent dans la version 1.7.Comme pour toutes les modifications apportées au langage depuis la version 1.0, rien dans la version 1.7 ne devrait créer de rupture, sauf dans de rares cas. Cela dit, une nouvelle forme de concaténation de tableaux constitue l'un de ces rares cas. Auparavant, le point-virgule était utilisé pour la concaténation le long de la première dimension, et il conserve cette signification.Mais les points-virgules répétés étaient traités comme un seul point-virgule, et ils ont désormais une nouvelle signification. Cela ne devrait casser que les programmes où un point-virgule répété est présent en tant que faute de frappe. Actuellement, l'opérateur point-virgule fonctionne comme suit :Cependant, l'opérateur est étendu dans la version 1.7 : n points-virgules concatène maintenant le long de la nième dimension. De nouvelles dimensions sont créées si nécessaire. Par exemple, le résultat de [v1;; v2] est de créer une nouvelle deuxième dimension et de la joindre le long de celle-ci, produisant la matrice 3×2 :La nouvelle syntaxe des opérateurs nous permet de créer une troisième dimension de manière concise : [v1;;; v2] donne un tableau 3×1×2, avec :comme premier plan et :comme deuxième plan.Julia continue à affiner son acceptation d'Unicode comme partie de la syntaxe. Depuis le début, Julia a permis à la juxtaposition de signifier la multiplication dans les cas où elle n'était pas ambiguë, donc si y = 7, alors 2y était 14. Elle a également permis aux symboles Unicode de racine carrée et cubique d'avoir leur signification mathématique familière. Vous pouvez maintenant combiner la juxtaposition avec ces symboles, comme l'illustre cette session REPL (read-execute-print-loop) :Les opérateurs infixes dans Julia sont simplement des fonctions qui peuvent être utilisées avec une syntaxe alternative. Par exemple, l'opérateur plus est en réalité une fonction : 3 + 4 est la même chose que +(3, 4). Le programmeur peut utiliser une grande variété de symboles Unicode comme noms de fonctions, mais en général ces noms ne peuvent pas être utilisés comme opérateurs infixes à moins que le langage ne leur accorde un traitement spécial. Julia 1.7 définit deux nouveaux symboles qui peuvent être utilisés de cette façon :et, qui peuvent être entrés dans le REPL en utilisantetsuivis parIls ont la même précédence que les opérateurs de comparaison tels que. Comme petit exemple de ce que l'on pourrait faire avec cela, la session REPL suivante définit une fonction qui teste si la valeur absolue de son premier argument est plus grande que la valeur absolue de son second :La dernière entrée montre que ce nouveau symbole peut être utilisé comme un opérateur infixe. En outre, la possibilité d'utiliser l'Unicode pour les noms et les opérateurs aide à faire en sorte que les programmes Julia ressemblent plus aux mathématiques. Cependant, Unicode est connu pour contenir des caractères distincts qui semblent identiques, une circonstance qui a conduit directement à une classe de vulnérabilités de noms de domaine. Avoir des caractères différents qui sont visuellement indiscernables peut évidemment être une source de bogues sérieux.Une façon pour Julia de prévenir ce problème est de s'assurer que de tels caractères visuellement identiques ont une sémantique identique. La version 1.7 définit trois points centrés Unicode, avec les points de, et(ils ressemblent tous à ceci : -) comme fonctionnellement identiques. Ils peuvent être utilisés comme opérateurs infixes. La nouvelle version introduit également le signe moins Unicode (, oudans le REPL) pour signifier la même chose que le trait d'union ASCII que nous utilisons généralement pour la soustraction.Selon l'équipe, le REPL dispose depuis longtemps d'une fonctionnalité appelée "mode collage", qui permet à l'utilisateur de coller une session d'exemple directement dans le REPL. Celui-ci élimine automatiquement les invites, reconnaît les entrées de l'utilisateur et fait généralement ce qu'il faut. Ce système a été étendu à tous les modes du REPL (et) en plus du mode normal ; il change même de mode automatiquement en fonction de la chaîne d'invite dans le texte collé.Le modeprésente la documentation principalement en formatant les doctrines fournies par le programmeur au niveau de la fonction ou du module. Maintenant, dans le cas où un module n'a pas de(ce qui n'est pas rare, surtout avec les petits paquets),cherchera dans le répertoire du paquet un fichieret imprimera celui qui est le plus proche du module en question. Dans tous les cas, il affichera la liste des noms exportés. Une fonctionnalité similaire existait dans certaines versions de Julia antérieures à la version 1.0, il s'agit donc plus d'une renaissance que de quelque chose de nouveau.Si l'utilisateur du REPL fait quelque chose qui retourne un grand tableau, le REPL imprimera une forme abrégée, en utilisant des ellipses pour indiquer les éléments sautés. Cependant, jusqu'à présent, le REPL affichait implacablement toute chaîne énorme qu'on lui demandait d'afficher. Dans la version 1.7 de Julia, les longues chaînes de caractères sont élidées de la même manière que les longs tableaux. Le REPL imprimera les trois premières lignes et demie environ, suivies d'une notation comme, puis les trois dernières lignes et demie. La fonctionpeut être utilisée pour voir la chaîne entière.Si l'utilisateur tente d'importer un paquet non installé, le REPL offre maintenant quelques conseils :Répondre "y" suffit, alors qu'auparavant les utilisateurs devaient savoir entrer en mode paquetage et utiliser la commande. Selon l'équipe, cela devrait être particulièrement utile pour les débutants.La fonction bien établie [C=Julia]deleteat!(v, i)[/B] mute le vecteuren supprimant les éléments aux indices de la liste. La nouvelle version de Julia ajoute sa jumelle,, qui est aussi une fonction mutante comme indiqué par la convention. Elle supprime effectivement les éléments pour tous les indices non présents dansSelon l'équipe, auparavant, rediriger à la fois l'erreur standard et la sortie standard dans une session Julia était un exercice de verbosité nécessitant quatre niveaux d'imbrication. Maintenant, il y a une nouvelle fonction de la bibliothèque qui rend cela beaucoup plus facile :Cette fonction appelle la fonctionet redirige ses instructions d'impression vers les chemins fournis. Cette nouvelle fonction devrait être plus pratique lorsqu'elle est utilisée avec un bloc, qui crée une fonction anonyme et la passe comme premier argument à un appel de fonction. De cette façon, vous pouvez inclure tout ce que vous voulez dans la fonctionEnsuite, l'équipe note que la fonctionexistante peut effectuer une seule substitution sur une chaîne de caractères. Elle a été améliorée pour accepter un nombre quelconque de motifs de remplacement, qui sont appliqués de gauche à droite et "simultanément". Les notes de version utilisent le terme "simultanément", ce qui signifie simplement que les sous-chaînes remplacées ne sont pas soumises à d'autres remplacements. Voici un exemple :Selon l'équipe, cette nouvelle fonction est à la fois pratique et nettement plus rapide que les techniques d'expression régulière auxquelles les gens ont généralement recours. Les deux derniers exemples montrent comment la fonction fonctionne en présence de plusieurs correspondances possibles.Par ailleurs, des améliorations significatives liées à la génération de nombres pseudo-aléatoires arrivent avec la version 1.7. Le générateur par défaut a été remplacé par un générateur plus performant en matière de temps, de consommation de mémoire et de propriétés statistiques. Le nouveau générateur rend également plus facile l'exécution de calculs parallèles reproductibles. Julia supporte plusieurs types de calculs parallèles et concurrents. La plupart des calculs parallèles dans Julia sont organisés autour de tâches, qui sont similaires aux coroutines dans d'autres langages.Le nouveau générateur de nombres aléatoires est, ce qui signifie que, pendant un calcul parallèle, chaque tâche obtient sa propre instance du générateur. La même séquence de nombres pseudo-aléatoires sera générée sur chaque tâche, indépendamment de l'allocation aux threads. Cela permet de réaliser des simulations reproductibles à l'aide de nombres aléatoires, même avec des algorithmes qui créent dynamiquement des tâches pendant l'exécution.Selon l'équipe, cela introduit l'une des avancées les plus significatives arrivant avec la nouvelle version. Auparavant, dans un calcul multithread, une fois qu'une tâche était assignée à un thread, elle était bloquée sur ce thread pour toujours. La version 1.7 de Julia introduit la migration des tâches. Maintenant, le planificateur peut déplacer les tâches entre tous les threads disponibles, ce qui peut aider à équilibrer la charge et l'efficacité parallèle.Source : Julia 1.7rc1 Que pensez-vous des nouveautés introduites par Julia 1.7rc1 ?