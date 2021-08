Depuis 2014, l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), la plus grande association mondiale de professionnels techniques, s’est érigée en baromètre des langages de programmation en livrant au deuxième semestre de chaque année son classement des meilleurs langages selon divers critères : popularité générale, langages en forte croissance, langages les plus demandés par les employeurs, les meilleurs langages pour le développement de sites et applications web, pour le développement d’applications mobiles, pour le développement d’applications d’entreprise, de bureau et scientifiques, et pour le développement de systèmes embarqués. Le 24 août, l’organisation a publié son huitième classement annuel, qui place encore Python au sommet pour la cinquième année consécutive.Avant d'aller plus loin, notons que les données collectées pour le classement de l'IEEE proviennent de huit sources différentes. Elles incluent le nombre de recherches effectuées sur les différents langages sur Google Search et les tendances provenant de Google Trends. Une partie des données provient du site de nouvelles Hackers News et des sites tels que Twitter, Reddit et Stack Overflow, où l'organisation a voulu mesurer le partage d'informations et ressources en ligne ainsi que l'activité sociale autour de chaque langage de programmation.L’IEEE a aussi collecté des données sur GitHub pour mesurer le nombre de nouveaux dépôts et de dépôts actifs pour chaque langage de programmation. Pour pouvoir capter la demande des employeurs, l’organisation a également collecté des données du site d’emploi CareerBuilder et les données du site d'emploi de l'IEEE (IEEE Job Site), où elle a mesuré le nombre de nouvelles offres d'emploi aux États-Unis mentionnant les différents langages de programmation.Le tout est complété par d'autres données propres à l'IEEE. L’association des professionnels techniques dispose en effet d'une bibliothèque numérique avec plus de 3,6 millions d'articles de revues et de conférences couvrant un éventail de disciplines scientifiques et techniques. Ces données ont permis de mesurer le nombre d'articles qui mentionnent chacun des langages. Un système de classement a été construit en pondérant et en combinant un total de onze indicateurs à partir des huit sources de données.Comme chaque année, la sélection initiale de cette année comprenait des centaines langages de programmation, mais le classement final n’en a retenu que 55. Le tableau suivant donne le top 10 du classement général des langages en 2021 :Pour la 5e année consécutive, le langage de Guido van Rossum est en tête du classement de l'IEEE. Face à la domination continue de Python dans ce classement annuel des meilleurs langages de programmation, l'IEEE conclut qu'il faut apprendre Python. L'organisation ne vous demande pas de devenir des "pythonistes" purs et durs, mais estime que cela vaut la peine d'investir son temps pour apprendre suffisament le langage afin d'utiliser l'une de ses nombreuses bibliothèques.Java, C, C++ et Javascript continuent également de dominer. Parmi les autres langages en évolution dans le classement, on peut encore citer le C# de Microsoft, qui est passé de la 25e place l'année dernière à la 6e cette année. Selon l'IEEE, cela reflète très probablement le fait que la version 9.0 du langage a été publiée vers la fin de 2020, le lancement prochain de Windows 11, et l'intérêt général croissant pour les systèmes distribués, pour lesquels C# est adapté.Précisons que le classement ici ne prend en compte que les données US.Source : IEEE Que pensez-vous de ces classements et de la position de Python dans chaque domaine ?Quels sont les classements qui semblent en adéquation avec cette expérience ?Quel est votre langage préféré dans chacun des domaines dans lesquels vous travaillez ?En France, quels langages estimez-vous les plus demandés par les employeurs ?