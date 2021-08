Certaines personnes ne possèdent pas de téléphone ou ne souhaitent pas fournir leur numéro de téléphone lorsqu'on leur demande. N'exigez donc pas d'un utilisateur qu'il fournisse un numéro de téléphone, sauf si cela est essentiel, et essayez, dans la mesure du possible, de fournir une solution de secours pour ne pas exclure ces utilisateurs.Certains appareils tels que les terminaux de transfert électronique de fonds dans les points de vente (EFTPOS), les télécopieurs et les dongles Internet mobiles peuvent ne pas prendre en charge la réception d'appels. De plus, certaines personnes peuvent ne pas utiliser leur téléphone pour des appels téléphoniques. Cela peut être permanent (en cas déficience auditive), temporaire (perte auditive temporaire) ou situationnel (lorsque l'utilisateur est dans un environnement bruyant). Il est donc nécessaire de faire comprendre à l'utilisateur comment vous utilisez les numéros de téléphone et lui donner la possibilité de définir ses préférences. Vous devez aussi vous assurer de rechercher cette préférence avant d'essayer de communiquer avec l'utilisateur.Bien évidemment, si cela pouvait être vrai il y a des années, ce n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui.Il n'y a pas si longtemps, les téléphones portables n'existaient pas et il était courant qu'un ménage entier partage un même numéro de téléphone fixe. Dans certaines parties du monde, cela est toujours vrai. Des membres d'une famille et des amis peuvent partager un seul numéro de téléphone. N'oublions pas non plus que de nombreux services téléphoniques (en particulier pour les entreprises) autorisent plusieurs appels entrants ou sortants à partir du même numéro de téléphone.Les anciens numéros de téléphone sont recyclés et réattribués à d'autres personnes.Les États-Unis, le Canada et plusieurs îles des Caraïbes partagent l'indicatif pays +1. La Russie et le Kazakhstan se partagent +7. C'est donc une fasse hypothèse de croire qu'un indicatif pays correspond à un et un seul pays.Depuis 2016 par exemple, les numéros de téléphone dans le territoire contesté et l'État partiellement reconnu du Kosovo peuvent être joints en composant l'indicatif pays de la Serbie (+381), de la Slovénie (+386) ou de Monaco (+377), selon l'endroit et le moment où le numéro a été obtenu. Il faut donc penser à utiliser un widget de téléphone pour encourager les utilisateurs à saisir leur numéro de téléphone dans un format international afin qu'il puisse être compris sans ambiguïté.Certains numéros ne peuvent être joints que dans le pays. Certains ne peuvent être joints que depuis un ensemble de pays, comme les numéros gratuits internationaux universels +800. Certains encore peuvent être accessibles uniquement si l'appelant est abonné à une entreprise de télécommunications particulière.Beaucoup de gens n'ont encore qu'un téléphone fixe, qui ne peut généralement pas envoyer ou recevoir de messages texte. Il faut donc, dans la mesure du possible, essayer d'accommoder ces utilisateurs en les appelant avec un message vocal ou des invites vocales. Sinon, si votre service nécessite l'envoi de SMS, vérifiez que le numéro peut recevoir des SMS une fois que l'utilisateur l'a fourni.Certains fournisseurs de services prennent en charge l'envoi et la réception de messages texte vers des numéros de ligne fixe. Il existe également des services en ligne comme Skype qui peuvent envoyer et recevoir des messages texte.Dans certains pays, des chiffres supplémentaires sont ignorés. Les numéros tels que "911" sont accessibles en composant le "911 123" par exemple dans certains pays, mais pas dans d'autres. Dans d'autres pays, les numéros invalides peuvent être « corrigés » par un opérateur, par exemple en ajoutant un jeton mobile s'il sait qu'il s'agit d'un numéro mobile, de sorte qu'il se connecte.L'UIT-T spécifie qu'un numéro de téléphone ne peut pas comporter plus de quinze chiffres, avec un à trois chiffres réservés à l'indicatif de pays, mais en Allemagne, il y a des numéros valides qui sont plus longs que cela.Il existe de nombreux "indicatifs de pays" délivrés à des entités non géographiques, telles que les services par satellite, et le code "800" pour les numéros gratuits internationaux universels.En Israël, certains numéros publicitaires commencent par un *. En Nouvelle-Zélande, les incidents de circulation non urgents peuvent être signalés en appelant le *555 depuis un téléphone portable. Les caractères alphabétiques peuvent également être utilisés dans les numéros de téléphone.Au milieu des années 90 en Islande, les numéros de téléphone sont passés de 5 et 6 chiffres à 7 chiffres. L'ancien système avait des préfixes régionaux, mais pas le nouveau. Pendant la période de transition, les numéros de téléphone pouvaient être atteints par l'ancien indicatif régional ou le nouveau numéro à 7 chiffres (un préfixe différent). Pendant les périodes de transition, les développeurs doivent donc s'assurer que les deux formes d'un numéro sont prises en charge pour la recherche par numéro de téléphone. Si vous envoyez des messages ou composez des numéros concernés, vous devrez peut-être essayer le nouveau et l'ancien préfixe. Selon le type de transition, vous devrez peut-être contacter les clients concernés et leur demander de mettre à jour leur numéro.Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu'un a un numéro de téléphone émis dans un État ou une région autre que celui où il réside ou détient la citoyenneté. Par exemple, en cas de déménagement à l'intérieur d'un pays*: dans les pays où la portabilité des numéros de téléphone est possible, vous pouvez conserver votre numéro lors d'un déménagement, même dans certains cas s'il s'agit d'un numéro de ligne fixe qui a un indicatif régional. Certaines personnes gardent également leur téléphone portable lorsqu'elles déménagent dans un autre pays. Et ce ne sont pas les seuls cas où cette situation peut être possible. Les développeurs ne doivent donc pas interdire aux utilisateurs de s'inscrire avec un numéro de téléphone simplement parce qu'il appartient à un autre pays.Le signe plus fait partie du format E.164 pour les numéros de téléphone internationaux. Il peut être remplacé par le préfixe d'appel international lors d'un appel international. Notez toutefois que même si 00 est un préfixe d'appel international commun, il varie en fait selon les pays.N'essayez jamais de stocker des numéros de téléphone sous la forme d'un entier ou de tout autre type de type de données numériques. Vous ne pouvez pas faire d'arithmétique sur eux, et bien que 007, 07 et 7 soient le même nombre, ils ne sont pas nécessairement le même numéro de téléphone. Dans certains pays, un 0 au début est significatif et fait partie du numéro lui-même. De plus, un numéro de téléphone peut contenir d'autres caractères.Les plans de numérotation nationaux, tels que ceux administrés par l'UIT, représentent les intentions du gouvernement ou des télécoms. Ceux-ci peuvent être publiés avant, pendant ou après la mise en œuvre effective des changements de plan de numérotation dans le monde réel. La date réelle à laquelle une plage de numéros de téléphone devient active peut ne pas toujours correspondre aux annonces officielles.En Égypte, il est courant que les numéros de téléphone soient écrits en chiffres natifs.Source : Google (GitHub) Lesquelles de ces fausses idées ont-elles déjà impacté vos développements ? Comment ? Et quelles en ont été les conséquences ?Lesquelles selon vous sont les plus courantes dans la communauté des développeurs ?Comment gérez-vous la validation des numéros de téléphone dans vos développements ? Utilisez-vous des outils spécifiques ? Si oui, lesquels ?Avez-vous déjà été dans l'impossibilité d'utiliser un service en ligne parce que les développeurs auraient eu l'une de ces fausses idées ?