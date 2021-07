Qu'est-ce que Node-RED ?





Changements et nouvelles fonctionnalités de Node-RED 2.0





Node.js 12.17.x ou plus récent requis

Commande node-red admin init

Code : Sélectionner tout node-red admin init

Fichier de paramètres par défaut restructuré

Nom du fichier des flux par défaut

Nouvelles fonctionnalités de l'éditeur

Éditeur de texte Monaco





Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

editorTheme: { codeEditor: { lib: " monaco " } },

Variables de thème CSS

Mises à jour des nœuds

Modifications du module externe Function





la fonctionnalité est maintenant activée par défaut pour les nouvelles installations. Pour la désactiver, vous devez définir functionExternalModules sur false ;

sur ; l'interface utilisateur a été retravaillée pour donner une liste plus claire des modules et de la variable sous laquelle ils seront disponibles ;

Node-RED prend maintenant en charge les modules CJS et les modules ES6 ;

l'équipe a déplacé le répertoire dans lequel les modules sont installés vers le niveau supérieur de votre répertoire utilisateur. Cela signifie qu'il y a un seul package.json qui liste toutes vos dépendances. La première fois que vous exécuterez la version 2.0, elle réinstallera automatiquement tous les modules externes dans le nouvel emplacement.

Bouton d'injection rapide du nœud Inject





Renommage du nœud RBE en nœud Filter

Suppression du nœud Tail

Autres mises à jour concernant les nœuds

un nouveau paramètre est disponible, fileWorkingDirectory , qui peut être utilisé pour définir le répertoire de travail utilisé par les nœuds File pour résoudre les chemins relatifs. Si le paramètre n'est pas fourni, les nœuds feront ce qu'ils faisaient auparavant - utiliser le répertoire de travail actuel du processus Node-RED ;

en mode de limitation de débit, le nœud Delay peut maintenant définir dynamiquement son débit en utilisant msg.rate ;

peut maintenant définir dynamiquement son débit en utilisant ; le nœud TLS vous permet maintenant de spécifier un protocole ALPN ;

vous permet maintenant de spécifier un protocole ; la barre latérale de débogage permet d'afficher les propriétés des types Map/Set ;

; le nœud File In a une nouvelle option pour inclure toutes les propriétés lors de l'envoi d'un message par ligne ;

a une nouvelle option pour inclure toutes les propriétés lors de l'envoi d'un message par ligne ; le nœud Exec dispose d'une nouvelle option permettant de masquer la fenêtre de la console lors de l'exécution sous Windows ;

dispose d'une nouvelle option permettant de masquer la fenêtre de la console lors de l'exécution sous Windows ; le nœud Delay peut désormais être chargé de vider un nombre défini de messages en file d'attente à l'aide de msg.flush ;

peut désormais être chargé de vider un nombre défini de messages en file d'attente à l'aide de ; le nœud client WebSocket peut être configuré pour envoyer automatiquement un message ping Heartbeat.

Étendre l'expérience du développeur

Débogueur de flux

Linter de flux : nrlint

Inventée par Paul J. Morrison dans les années 1970, la programmation basée sur les flux est une façon de décrire le comportement d'une application comme un réseau de boîtes noires, ou nœuds comme ils sont appelés dans Node-RED. Chaque nœud a un but bien défini ; on lui fournit des données, il fait quelque chose avec ces données et ensuite, il transmet ces données. Le réseau est responsable du flux de données entre les nœuds. Il s'agit d'un modèle de programmation qui se prête très bien à une représentation visuelle et qui le rend plus accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs.Un individu capable de décomposer un problème en étapes discrètes peut regarder un flux et avoir une idée de ce qu'il fait, sans avoir à comprendre les lignes de code particulières de chaque nœud. Ainsi, Node-RED est un outil de programmation basé sur le flux. Il vous donne la capacité visuelle de créer un programme, mais aussi, il vous permet beaucoup de contrôle fonctionnel à travers JavaScript, le langage de programmation sur lequel est basé Node-RED. Ce dernier est un environnement de programmation qui fonctionne à l'intérieur d'un navigateur.Node-RED a vu le jour début 2013 en tant que projet parallèle de Nick O'Leary et Dave Conway-Jones du groupe Emerging Technology Services d'IBM. Ce qui a commencé comme une preuve de concept pour visualiser et manipuler les mappings entre les sujets MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) est rapidement devenu un outil beaucoup plus général qui pourrait être facilement étendu dans toutes les directions. Il a été mis en open source en septembre 2013 et n'a cessé d'être développé en open source depuis, jusqu'à devenir l'un des projets fondateurs de la JS Foundation en octobre 2016.Le but principal de cette version est de supprimer la prise en charge des anciennes versions de Node.js qui ne sont elles-mêmes plus prises en charge. Cela a permis d'effectuer quelques mises à jour majeures des dépendances en interne. Selon l'équipe, cela a nécessité du temps et des efforts pour le faire correctement. En tant que tel, il n'y a pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités importantes dans cette version, mais il y a certainement beaucoup de choses utiles avec lesquelles vous pouvez jouer.Elle publie également les premières versions d'un nouveau débogueur de flux et un nouveau linter. Ce sont des plug-ins optionnels qui améliorent l'expérience du développeur dans l'éditeur Node-RED. Avant de les aborder, regardons ce qui est nouveau dans le noyau de Node-RED.Node-RED 2.0 ne prend pas en charge désormais que Node.js 12.17.x et les versions supérieures. Ce changement ajoute de nouvelles fonctionnalités au runtime.L'équipe a ajouté une nouvelle option de ligne de commande àpour vous aider à générer un fichier de paramètres. Elle vous pose une série de questions sur la façon dont vous souhaitez configurer votre environnement Node-RED, comme la mise en place de la sécurité des utilisateurs. Selon l'équipe, cela facilite grandement le démarrage avec un environnement Node-RED bien configuré et sécurisé. Vous pouvez l'exécuter en utilisant la commande adminParallèlement à la nouvelle commande, l'équipe a réorganisé le fichier des paramètres par défaut. Les paramètres sont maintenant dans un meilleur ordre, avec des sections plus claires pour aider les utilisateurs à naviguer.L'équipe a mis à jour le fichier de paramètres par défaut pour coder en dur le nom du fichier de flux à. Auparavant, l'équipe ne l'a pas défini, de sorte que le runtime utilisait le nom d'hôte pour générer le nom du fichier de flux. Cela pouvait surprendre les personnes qui se déplaçaient d'un réseau à l'autre. Comme il s'agit d'une modification du fichier de paramètres par défaut, toutes les installations existantes continueront à se comporter comme avant.L'équipe a maintenant un support optionnel pour l'éditeur de texte Monaco. Cela donne une expérience d'édition de code beaucoup plus riche dans le nœudet ailleurs. Pour l'instant, Node-RED utilisera toujours l'éditeurpar défaut.Pour activer Monaco, vous devez modifier la sectionde votre fichier de configuration pour inclure une sectioncomme ceci :L'équipe dit avoir testé cet éditeur avec un grand nombre de nœuds les plus couramment utilisés pour s'assurer qu'ils fonctionnent avec Monaco, mais il est possible qu'il existe des nœuds de contribution qui supposent que l'éditeur utilise. Si vous rencontrez des problèmes, elle vous invite alors à les lui faire savoir afin qu'elle puisse en discuter avec le propriétaire du module.Pour permettre aux nœuds/plug-ins de styliser plus facilement leurs éléments d'interface utilisateur afin de respecter tout thème personnalisé appliqué, l'équipe a ajouté une sélection de variables CSS qu'ils peuvent utiliser pour reprendre les couleurs du thème.Dans la dernière version, l'équipe a facilité l'utilisation de modules externes par le nœud. Une fois cette option activée dans votre fichier de paramètres, vous pouvez alors configurer les modules que le nœud Fonction utilise dans sa boîte de dialogue d'édition.Sur la base des commentaires reçus sur cette fonctionnalité, elle a apporté les modifications suivantes dans cette version :Le nœuda un nouveau bouton dans son dialogue d'édition qui déclenchera le nœudavec les valeurs du dialogue d'édition, plutôt que les valeurs actuellement déployées. Selon l'équipe, il est ainsi beaucoup plus facile d'injecter rapidement différentes valeurs tout en testant un flux.Notez que le bouton dans la vue principale du flux continuera à injecter les valeurs déployées actuelles comme il l'a toujours fait.Selon l'équipe, le nœud(Report By Exception) est l'un des joyaux cachés de la palette. Étant donné le nombre de fois où il est la réponse à une question sur le forum, elle a pensé qu'il est nécessaire de le rendre plus facile à découvrir. Avec cette version, l'équipe a fait deux choses : elle a ajouté le nœudà la palette de base (il était auparavant installé via le module) et l'a rebaptisé. Sous la couverture, il utilise toujours le type de nœud, donc les flux existants ne seront pas affectés.Cela signifie également qu'il apparaîtra toujours si vous recherchez, donc les utilisateurs qui suivent les guides existants le trouveront toujours. Le fait de lui donner le nom dedevrait aider les utilisateurs à le trouver et à comprendre plus instinctivement à quoi il sert. Cela ouvre également la possibilité d'ajouter des options de filtrage supplémentaires à l'avenir, qui n'auraient pas trouvé leur place sous le nom deL'équipe a supprimé le modulecomme dépendance par défaut. Cela signifie que vous devrez peut-être installer manuellement ce module pour récupérer le nœud si vos flux l'utilisent.L'un des avantages de la programmation low-code avec des outils comme Node-RED est qu'il abstrait beaucoup de détails techniques sur la façon dont les choses fonctionnent. Cela vous permet de vous concentrer sur la résolution du problème à portée de main. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir les outils dont vous avez besoin pour faire des applications de haute qualité et pour aider à déboguer quand les choses ne vont pas comme elles le devraient. À cette fin, l'équipe a publié une paire de nouveaux plug-ins pour Node-RED qui apporteront un changement radical à l'expérience globale du développeur.Le premier est un débogueur de flux. Il agit comme un débogueur de code ordinaire, mais au niveau du flux. Vous pouvez définir des points d'arrêt sur les ports de nœuds, qu'il s'agisse d'entrées ou de sorties. Ensuite, chaque fois qu'un message arrive à un point d'arrêt, il se met en pause soit sur ce nœud, soit sur l'ensemble du runtime. Une fois en pause, il vous montre combien de messages sont en file d'attente à chaque point du flux et dans la barre latérale, vous pouvez voir la file d'attente des messages dans l'ordre où ils seront traités. À partir de là, vous pouvez faire avancer chaque message dans le flux, ou même le supprimer au milieu du flux.Le deuxième plug-in est le linter de flux. Il peut être utilisé pour identifier les problèmes potentiels dans le flux basé sur un large ensemble de règles que le linter fournit. Par exemple, il peut avertir si vous avez des nœudsqui ne sont pas connectés à des nœuds. Ou si vous avez des nœuds qui se chevauchent physiquement et qui peuvent se masquer mutuellement. L'équipe a modelé le linter d'après, qu'elle a également intégré dans l'une des règles qui peuvent être utilisées pour lier le JavaScript dans vos nœuds de fonction.En outre, elle a aussi conçu le linter pour qu'il s'exécute dans le navigateur en utilisant un fil d'exécution, ce qui signifie qu'il n'a pas d'impact sur les performances de l'éditeur. La barre latérale vous montre les résultats du linter et vous permet de naviguer rapidement vers les zones du flux qui nécessitent une attention particulière. En dehors de l'éditeur,peut également être installé et exécuté comme un outil en ligne de commande sur les fichiers json du flux. Cela signifie qu'il peut être utilisé pour valider les flux dans les pipelines de construction.Source : Node-RED 2.0 Que pensez-vous des nouvelles fonctionnalités de Node-RED 2.0 ?Utilisez-vous Node-RED ? Si oui, pour quel cas d'utilisation l'utilisez-vous ?