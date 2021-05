L'adoption par les entreprises de logiciels open source a connu une croissance rapide ces dernières années, les entreprises recherchant des solutions rentables et innovantes pour stimuler leur croissance. La pandémie a accéléré cette tendance, les entreprises cherchant à savoir comment elles peuvent améliorer leurs processus commerciaux et maintenir leur croissance malgré le ralentissement économique.L'avantage le plus populaire de l'open source cité par les développeurs est la transparence du code, qui facilite la recherche et la correction rapide des bogues. 69 % des personnes interrogées considèrent qu'il s'agit d'un avantage essentiel, les autres avantages cités étant la réduction de la dépendance vis-à-vis des fournisseurs (52,5 %) et la possibilité de créer ses propres fonctionnalités (52,5 %).Cependant, les développeurs sont également francs quant aux défis associés à l'open source, 52 % d'entre eux déclarant que la maintenance est un obstacle à l'utilisation de la technologie open source. Il s'agit du défi le plus cité par les répondants, comparé à d'autres obstacles à l'adoption de l'open source, notamment les difficultés de configuration ou d'installation du logiciel (48 %), le manque de soutien (45 %) et les coûts cachés (27 %)., déclare Heikki Nousiainen, directeur technique et cofondateur d'Aiven.Source : Aiven Selon votre expérience, trouvez-vous cette étude pertinente ou pas ?Que pensez-vous des logiciels open source ?