Créé en 1959, le langage de programmation COBOL est encore utilisé dans de nombreuses organisations. La conséquence est que celles-ci souffrent d'un manque de programmeurs. Elles doivent également fournir de grands efforts de reprogrammation, même pour les plus petits changements, comme c'est le cas dans certains États américains avec leurs systèmes informatiques de chômage.Avec la crise sanitaire de la COVID-19, les États-Unis ont en effet mis en place un plan de relance pour soutenir les personnes ayant perdu leur emploi durant la pandémie. Ce plan nécessitait pour chaque État d'implémenter des changements dans leurs systèmes informatiques de chômage. Plus un État prenait du temps, plus les personnes qui ont été mises au chômage à cause du coronavirus devront attendre avant de bénéficier de l'aide du gouvernement.Certains États ont eu des difficultés particulières à implémenter les changements requis simplement à cause du langage dans lequel leurs systèmes sont écrits : COBOL. Eh oui, la soixantaine révolue, COBOL est encore utilisé par certains États pour leurs systèmes de chômage. C'est le cas notamment de l'Iowa, le New Jersey, le Kansas et l'Oklahoma.À part l'Iowa qui avait suffisamment de développeurs COBOL, les autres Etats ont été confrontés à des difficultés importantes. Lorsqu'ils ont eu besoin de programmeurs pour mettre à jour leur « vieux code COBOL que personne n'a touché en 20 ans », cela est devenu un problème. « Ils ont réalisé que tous leurs programmeurs COBOL avaient pris leur retraite ou étaient décédés », a déclaré Dennis Brylow, professeur d'informatique à l'Université Marquette. Dans le même temps, de nombreuses universités n'enseignent plus le langage COBOL de manière approfondie, voire pas du tout, ce qui se traduit par très peu de nouveaux programmeurs COBOL.Et même quand il y a les hommes qu'il faut, les problèmes avec COBOL ne sont pas encore terminés. Certains États ont essayé de moderniser leurs systèmes et se sont heurtés à des obstacles. Il s'agissait précisément de coûts de développement et de retards particulièrement élevés. Comme l'explique Brylow, le passage complet d'un système COBOL à un autre langage de programmation est loin d'être une solution parfaite. « Quand vous voyez quelque chose qui n'a besoin que de quelques ajustements et que c'est un gros système qu'ils ont passé des années à construire, c'est une dépense énorme et c'est en fait assez dangereux d'essayer de le réimplémenter totalement dans un nouveau langage de programmation », a-t-il déclaré.S'il est vieux et dit dépassé, COBOL est étonnamment encore présent, notamment dans le secteur des banques et services financiers où il serait d'ailleurs le plus utilisé. Qu'est-ce pourrait donc expliquer cela ?Pourquoi COBOL est-il encore populaire aujourd'hui dans le secteur des finances ?Qu'est-ce qui empêche les entreprises de ce secteur de passer à des technologies plus modernes ?COBOL a-t-il encore de beaux jours devant lui ?