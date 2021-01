Rookout améliore la visibilité du code tiers grâce à une nouvelle fonctionnalité qui permet de le déboguer plus facilement

Aujourd'hui, la plateforme de débogage Rookout annonce une nouvelle fonctionnalité qui permet aux développeurs de déboguer plus facilement le code d'autres personnes., explique Liran Haimovitch, directeur technique et cofondateur de Rookout.Rookout est installé en tant que SDK et déployé dans chaque instance en cours d'exécution de l'application. Le SDK effectue une manipulation du bytecode qui lui donne un accès direct aux cadres de code en cours d'exécution pendant que l'application s'exécute. Cela permet au SDK de Rookout de récupérer la valeur des variables locales, les traces de la pile et les métadonnées de l'application en cours d'exécution. L'implémentation unique offerte par Rookout signifie que ces données peuvent être récupérées même si les ingénieurs logiciels n'ont pas construit l'application eux-mêmes ou n'ont pas accès au code source.Le responsable de la recherche et du développement de Rookout, Dudi Cohen, écrit sur le blog de la société :Source : Rookout Que pensez-vous de Rookout ?Qu'attendez-vous des plateformes de débogage ?