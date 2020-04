Utilisation de plusieurs versions de Nim

--useVersion

--useVersion:1.0

when declared

when declared

import sequtils when not declared(unzip): proc unzip*[S, T](s: openArray[(S, T)]): (seq[S], seq[T]) = result[0] = newSeq[S](s.len) result[1] = newSeq[T](s.len) for i in 0..<s.len: result[0][i] = s[i][0] result[1][i] = s[i][1] let a = @[('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)] let b = unzip(a) # version 1.0 will use the proc declared above # version 1.2 will use sequtils' proc assert b == (@['a', 'b', 'c'], @[1, 2, 3])

GC:ARC

--gc:arc

indépendamment de la taille du tas, il fonctionne bien avec des tas minuscules et plus grands ;

indépendamment de la taille de la pile, les grands tableaux sur la pile ne provoquent pas de ralentissements ;

il offre un tas partagé, activé via [c]--threads:on[/U] ;

il n'y a plus d'exigences setupForeignGC ;

il fonctionne mieux avec le rechargement de code à chaud et les DLL.

il fonctionne mieux avec des fibres, des coroutines et autres ;

il fonctionne avec webassembly et Emscripten.

Les macros

L'équipe de développement de Nim annonce la sortie de la version 1.2 du langage de programmation après six mois de développement continu. Cette version contient environ 600 nouveaux commits qui n'ont pas déjà été rétroportés vers les versions 1.0.x. Il existe plusieurs nouvelles fonctionnalités et ajouts de bibliothèque standard par rapport à la version 1.0. L'équipe dit avoir essayé de limiter les modifications au minimum, mais certaines corrections de bugs n'étaient pas possibles sans apporter certaines modifications nécessaires.Rappelons que c'est un langage de programmation qui combine des concepts réussis de langages comme Python, Ada et Modula. C'est un langage de programmation impératif, multi-paradigme et compilé imaginé et développé par Andreas Rumpf. Il est prévu pour être efficace, expressif et élégant. Il supporte la métaprogrammation, le fonctionnel, le procédural et l'orienté-objet. Selon son site web, Nim génère des exécutables natifs sans dépendance, qui ne dépendent pas d'une machine virtuelle, qui sont légers et permettent une redistribution facile. Le compilateur Nim et les exécutables générés prennent en charge toutes les principales plates-formes telles que Windows, Linux, BSD et macOS.L'équipe recommande à tous les utilisateurs du langage de mettre à niveau et d'utiliser la version 1.2. Il faut noter qu'il est néanmoins possible d'utiliser plusieurs versions de Nim. Si vous souhaitez effectuer une mise à niveau vers la version v1.2, mais que vous comptez sur le comportement de la v1.0, il existe un commutateur de ligne de commande, que vous pouvez utiliser avec la dernière version de Nim pour simuler les versions précédentes.Par exemple, Nim v1.2 est plus strict sur les conversions de types concernant les types de proc. Si cela casse votre code, passez --useVersion:1.0, qui émulera l'ancien comportement. Et ce n'est pas tout. Si vous comptiez sur une fonctionnalité donnée ou un bogue qui est maintenant corrigé, vous pouvez essayerSi vous êtes l'auteur d'une bibliothèque et que vous souhaitez que votre bibliothèque soit disponible à la fois pour les utilisateurs v1.0 et v1.2, mais que vous comptez sur certaines nouvelles fonctionnalités introduites dans la v1.2 qui ne sont pas disponibles dans la version v1.0, vous pouvez alors utiliser. Le module sequtils a maintenant le unzipproc. Il est désormais possible d'écrire votre code comme ceci :Voici quelques nouvelles fonctionnalités de la version 1.2 de Nim :L'équipe de développement du langage fait remarquer queest la principale nouveauté pour cette version. Il présente de nombreux avantages par rapport aux autres algorithmes GC plus classiques fournis avec Nim 1.0 :La version 1.2.0 introduit plusieurs nouvelles macros qui devraient aider à écrire certaines tâches courantes. Par exemple, dup est une macro qui transforme une fonction in-place en une fonction qui renvoie un résultat sans modifier son entrée. L'idée est que les versions futures de Nim offriront uniquement les versions in-place des fonctions (donc plus de sort et sorted, rotateLeft et rotatedLeft, etc.), ce qui pourrait être transformé en fonctions renvoyant une copie par l'intermédiaire de dup.Source : Nim Qu'en pensez-vous ?