C# 9.0 est en développement et Microsoft prévoit de nouvelles fonctionnalités comme les constructeurs principaux Qui permettent de réduire les frais généraux de programmation 0PARTAGES 3 0 Microsoft



Validation nulle simplifiée



Cette nouvelle fonctionnalité permet de simplifier la validation des paramètres standard en utilisant une petite annotation sur les paramètres. En décorant la valeur d'un paramètre à une méthode avec une petite annotation, cela facilite la logique interne et l’on n’a plus besoin de clauses de validation/garde nulles. Cela a pour effet de réduire le code de validation passe-partout.



Constructeurs principaux



Selon la description de la fonctionnalité, les constructeurs principaux permettent de réduire les frais généraux de programmation en plaçant les arguments des constructeurs directement dans le champ d'application d'une classe. En gardant votre logique de construction minimale, vous éliminez le code superflu qui encourage l'écrémage des fichiers de code au lieu de faire un véritable examen du code. En ayant moins de code, vous rendez plus difficile la dissimulation de bogues et votre code est plus significatif.



En d’autres mots, vous n’avez plus besoin de déclarer explicitement un champ d'appui. Cela simplifie tous ces constructeurs, ces champs, ces getters/setters de propriété, etc. auxquels vous êtes si habitués.





Classes record



C’est un formulaire de déclaration simplifié pour une classe C# ainsi que les types de structures. Les records sont similaires aux constructeurs principaux cités en haut. Le but de cette proposition est de supprimer la nécessité d'écrire autant de code passe-partout lors de la création d'une nouvelle classe ou d’une structure. Ils fournissent un mécanisme de déclaration d'un type de données en décrivant les membres de l'agrégat ainsi que le code supplémentaire ou les écarts par rapport à l'habituel passe-partout, le cas échéant.



Unions discriminées via les classes Enum



Le terme d'union discriminée (union disjointe) est emprunté aux mathématiques. L'union discriminée est également largement utilisée dans les langages de programmation, et sert à additionner les types de données existants. Dans C# 9.0, il permet de définir des types pouvant contenir un nombre quelconque de types de données différents. Leur fonctionnalité est comparable à celle des unions C++ ou des variantes Visual Basic, avec l'avantage d'être plus sûres.

Les unions discriminées sont utiles pour les données hétérogènes ; les données qui peuvent avoir des cas individuels, avec des cas de validité et d'erreur ; les données dont le type varie d'une instance à l'autre. En outre, elle offre une alternative pour les petites hiérarchies d'objets.



CallerArgumentExpression



Cette fonctionnalité a pour but de permettre aux développeurs de capturer l'expression transmise à une méthode, de permettre de meilleurs messages d'erreur dans les API de diagnostic/test et de réduire le nombre de frappes.



Déclarations de haut niveau et déclarations des membres, englobant un dialecte de scripts dans le C#



Le compilateur C# comprend actuellement un dialecte du langage utilisé pour les scripts et à des fins interactives. L'utilisation du dialecte de script a été relativement mineure, mais l'usage s'intensifie. Le plan est basé sur la conviction que des extensions de C# pourraient être ajoutées au langage plutôt que d'avoir un dialecte de script séparé.



Le C# est un langage de programmation orienté objet appartenant à la famille C, et similaire à Java. Il prend également en charge la collecte des déchets et la programmation orientée composants, en utilisant des paquets de fonctionnalités autonomes et autodescriptives. La liste de toutes les propositions pour C# 9 est disponible sur la page GitHub du langage.



Source :



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ?



Voir aussi



.NET Core 3.0 est disponible avec le support du développement d'applications Windows Desktop C# 8.0, ARM64, une prise en charge JSON intégrée rapide et de nombreuses autres améliorations



C# 8.x va introduire la fonctionnalité Records pour faciliter la création des classes POCO, selon Developers Anonymous



Microsoft livre un aperçu des nouveautés de C# 8.0 et envisage de commencer à livrer cette version dans les préversions de Visual Studio 2019 Microsoft a publié C# 8.0 en septembre dernier et a aussi entamé les travaux pour la version 9.0 du langage. Plusieurs propositions ont été faites parmi lesquelles l’on retrouve des fonctionnalités très intéressantes. La prochaine version de C# pourrait apporter les expressions switchs, les types records et un code de validation des paramètres nuls simplifié. Le jalon C# 9.0 sur GitHub recense toutes les fonctionnalités proposées par la communauté, mais n’annonce aucune date de sortie officielle pour la prochaine version de C#. Voici quelques-unes des propositions.Cette nouvelle fonctionnalité permet de simplifier la validation des paramètres standard en utilisant une petite annotation sur les paramètres. En décorant la valeur d'un paramètre à une méthode avec une petite annotation, cela facilite la logique interne et l’on n’a plus besoin de clauses de validation/garde nulles. Cela a pour effet de réduire le code de validation passe-partout.Selon la description de la fonctionnalité, les constructeurs principaux permettent de réduire les frais généraux de programmation en plaçant les arguments des constructeurs directement dans le champ d'application d'une classe. En gardant votre logique de construction minimale, vous éliminez le code superflu qui encourage l'écrémage des fichiers de code au lieu de faire un véritable examen du code. En ayant moins de code, vous rendez plus difficile la dissimulation de bogues et votre code est plus significatif.En d’autres mots, vous n’avez plus besoin de déclarer explicitement un champ d'appui. Cela simplifie tous ces constructeurs, ces champs, ces getters/setters de propriété, etc. auxquels vous êtes si habitués.C’est un formulaire de déclaration simplifié pour une classe C# ainsi que les types de structures. Les records sont similaires aux constructeurs principaux cités en haut. Le but de cette proposition est de supprimer la nécessité d'écrire autant de code passe-partout lors de la création d'une nouvelle classe ou d’une structure. Ils fournissent un mécanisme de déclaration d'un type de données en décrivant les membres de l'agrégat ainsi que le code supplémentaire ou les écarts par rapport à l'habituel passe-partout, le cas échéant.Le terme d'union discriminée (union disjointe) est emprunté aux mathématiques. L'union discriminée est également largement utilisée dans les langages de programmation, et sert à additionner les types de données existants. Dans C# 9.0, il permet de définir des types pouvant contenir un nombre quelconque de types de données différents. Leur fonctionnalité est comparable à celle des unions C++ ou des variantes Visual Basic, avec l'avantage d'être plus sûres.Les unions discriminées sont utiles pour les données hétérogènes ; les données qui peuvent avoir des cas individuels, avec des cas de validité et d'erreur ; les données dont le type varie d'une instance à l'autre. En outre, elle offre une alternative pour les petites hiérarchies d'objets.Cette fonctionnalité a pour but de permettre aux développeurs de capturer l'expression transmise à une méthode, de permettre de meilleurs messages d'erreur dans les API de diagnostic/test et de réduire le nombre de frappes.Le compilateur C# comprend actuellement un dialecte du langage utilisé pour les scripts et à des fins interactives. L'utilisation du dialecte de script a été relativement mineure, mais l'usage s'intensifie. Le plan est basé sur la conviction que des extensions de C# pourraient être ajoutées au langage plutôt que d'avoir un dialecte de script séparé.Le C# est un langage de programmation orienté objet appartenant à la famille C, et similaire à Java. Il prend également en charge la collecte des déchets et la programmation orientée composants, en utilisant des paquets de fonctionnalités autonomes et autodescriptives. La liste de toutes les propositions pour C# 9 est disponible sur la page GitHub du langage.Source : C# Qu'en pensez-vous ?