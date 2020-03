Depuis de nombreuses années, le niveau en maths des élèves de terminale S en France va décroissant . Le tableau n’a pas manqué de susciter des inquiétudes quant à la qualité des produits des formations de niveau universitaire de la filière informatique de ce pays. Mais, c’est un fait à l’échelle globale :. En d’autres termes, sans maths point de salut dans la filière programmation informatique ? C’est plutôt le contraire que semble suggérer une étude de chercheurs de l’université de Washington.De façon brossée, la publication de recherche dit :. En substance,« C'est parce que», expliquent les chercheurs.« La recherche décrite ici est motivée par un changement de paradigme conceptuel, à savoir que. De façon plus précise, nous soutenons que la recherche sur les bases neurocognitives de l'aptitude à la programmation a largement omis le fait que les langages de programmation informatique sont conçus pour ressembler à la structure de communication du programmeur (les langages humains) », ajoutent-ils.Cette série de conclusions est le résultat d’une batterie de tests centrés autour du langage Python. Les chercheurs y ont soumis une trentaine d’adultes n’ayant jamais appris à coder, ce, pour évaluer leurs compétences cognitives sur divers axes (compétences mathématiques, linguistiques, attention, résolution de problèmes, mémoire...).. Dans les chiffres de la part de compétences nécessaires à l’apprentissage du langage Python et publiés par l’équipe de chercheurs,Après, le choix du langage Python est peut-être pour beaucoup dans les résultats obtenus par l’équipe de recherche. En effet, explique-t-elle,. « Python était un choix naturel car ce langage fait usage de structures anglaises telles que l'indentation des paragraphes et utilise de nombreux mots réels plutôt que des symboles pour les fonctions », lit-on.Du coup,serait plus admissible au vu des contenus de la publication, mais il y a que les chercheurs généralisent leurs résultats à la programmation informatique au sens le plus large : « De nombreux obstacles à l'entrée dans la filière de la programmation informatique, partant des prérequis aux stéréotypes sur ce à quoi ressemble un bon programmeur, sont centrés sur l'idée que la programmation repose fortement sur les aptitudes en mathématiques, mais cette idée ne se dégage pas de nos données. »La conclusion mise en avant par l’équipe de recherche (doué en apprentissage de langues donc doué en programmation informatique) est à confronter avec celles d’intervenants de la filière pour lesquels programmer c’est mettre en oeuvre des concepts algorithmiques pour la résolution de problèmes dans divers domaines . C’est de la capacité d’abstraction de l’intervenant à user d’outils mathématiques plus ou moins avancés pour proposer des solutions informatique dont on parle ici. Dans le processus de l’implémentation de la solution, la connaissance d’une langue, en l’occurrence l’anglais, peut être d’une précieuse aide, notamment, pour la maîtrise d’outils comme les EDI. Après, il semble qu’il n’y ait pas de lien avec la rigueur et la logique qui sont des qualités essentielles des acteurs de la filière. D’ailleurs, l’étude dissocie l’aspect aptitude à apprendre des langues à de celui de cognition…Source : nature Doué en apprentissage de langues donc doué en programmation informatique : qu’en pensez-vous ?Quelles sont les aptitudes en langues qui vous ont été les plus utiles en tant qu’acteur de la filière programmation informatique ?Les maths sont-elles inutiles ou centrales dans votre travail et votre parcours de travailleur de la filière programmation informatique ? Pourquoi ?Faut-il être matheux pour être bon en programmation ?