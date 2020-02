Popularité des langages de programmation : Objective-C en perte de vitesse d'après TIOBE Python a dépassé Java pour la première fois en termes d'utilisation sur les projets open source GitHub 0PARTAGES 10 0 Sur l'indice TIOBE, Objective-C a perdu 7 places pour se placer désormais à la vingtième et dernière place du classement. Il faut reconnaître que cette baisse a pris plus de temps que prévu. En fait, Objective-C est apparu pour la première fois en 1984 à l'époque de NeXT. Le langage s'est basé sur la pile du langage C et était à l'origine utilisé pour créer des applications pour macOS (qui s'appelait alors NeXTSTEP).



Plus tard en 2011, lorsque le premier iPhone est apparu, Objective-C était le seul choix si vous vouliez développer une application ou un jeu pour iOS. Le problème avec Objective-C est qu'avec le temps, il est devenu assez ancien et pas si simple pour les nouveaux développeurs, par rapport à Kotlin, que les développeurs Android aimaient pour sa syntaxe concise et claire, car il est utilisé beaucoup plus facilement pour écrire des applications qu'avec Java.



De toute évidence, Apple ne voulait pas que tous les développeurs mobiles passent progressivement du développement pour iOS à Android simplement à cause d'une syntaxe obsolète illisible. C'est ainsi que l'éditeur a commencé à développer un tout nouveau langage de programmation appelé Swift ! Le 2 juin 2014, Apple a présenté Swift au monde entier, consacrant toute la conférence de la WWDC à ce nouveau langage.



À ce moment-là, Objective-C occupait la troisième position dans l'indice TIOBE et le développement d'applications mobiles pour iPhone et iPad était en plein essor. Après l'annonce, Objective-C est passé de 12 % de part de marché en 2014 à 1 % de part de marché en 2016. De manière surprenante, Swift est passé de 1 % à seulement 2 % à la même période. Les 10 % restants ont été occupés par d'autres langages de programmation qui semblaient être compilables pour plusieurs plateformes mobiles.



On pourrait être tenté de penser qu'Apple a fait une erreur en remplaçant Objective-C par Swift, mais en réalité ils n'avaient pas le choix. Objective-C était dépassé en tant que langage de programmation et avait définitivement besoin d'une refonte. Toutefois, selon une analyse de TIOBE, il aurait été préférable d'étendre Objective-C avec des fonctionnalités modernes étape par étape. Tout comme des langages tels que Java, C++ et C# ont survécu en apportant de petites modifications à chaque nouvelle version. En procédant ainsi, Apple a perdu 10% de sa part de marché des langages de programmation. Cela dit, Swift est désormais à la position numéro 10 de l'indice TIOBE.



L'indice TIOBE Programming Community est un indicateur de la popularité des langages de programmation. Il est mis à jour une fois par mois. Les évaluations sont basées sur le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le monde, de cours et de fournisseurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo !, Wikipedia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les notes. Il est important de noter que l'index TIOBE ne concerne pas le meilleur langage de programmation ou le langage dans lequel la plupart des lignes de code ont été écrites.



L'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lors du démarrage de la construction d'un nouveau système logiciel.





TIOBE utilise des requêtes sur plusieurs moteurs de recherche pour trouver ses notes, qui placent Java, C et Python dans le top trois des langages de programmation. Ce classement correspond à peu près à d'autres indices de popularité, tels que PYPL, qui est basé sur le volume de recherches Google pour les didacticiels de langages. Les trois premiers de PYPL sont Python, Java et JavaScript. Le classement des projets open source de GitHub sur le site est mené par JavaScript, Python et Java. Pendant ce temps, les trois premiers d'IEEE Spectrum sont Python, Java et C.



Notons que sur PYPL par exemple, Objective-C est classé en huitième position avec pratiquement autant de parts de marché que Swift. Dart, Kotlin et Rust se sont illustrés en gagnant respectivement sept, quatre et trois places dans le classement. Le langage conseillé par Google pour le développement Android a désormais 1,64% de part de marché et est à la douzième place.





Des choses intéressantes à noter du côté des projets GitHub : C# et Shell ont gagné des places et pour la première fois, Python a devancé Java en tant que deuxième langage le plus populaire sur GitHub. En tête des langages à la croissance annuelle la plus rapide figurait Dart (532 %) qui a été suivi par Rust (235 %) et HCL (213 %).





Du côté d'IEEE Spectrum, il est expliqué que ;



« Parce que personne ne peut regarder par-dessus les épaules de tous les développeurs, toute personne tentant de mesurer la popularité des langages informatiques doit s'appuyer sur des mesures indirectes de la popularité relative. Dans notre cas, cela signifie combiner des métriques provenant de plusieurs sources pour classer 47 langages. Mais sachant que les différents développeurs ont des besoins et des domaines d'intérêt différents, nous avons choisi de ne pas mélanger toutes ces métriques dans un seul classement.



« Au lieu de cela, notre application interactive vous permet de choisir la façon dont ces mesures sont pondérées lorsqu'elles sont combinées, afin que vous puissiez mettre l'accent sur ce qui compte pour vous. Nous incluons une pondération par défaut, adaptée aux intérêts d'un membre typique de l'IEEE, et nous proposons d'autres préréglages qui se concentrent sur des choses comme ce qui est mainstream pour les projets open source. Vous pouvez également appliquer des filtres qui excluent les langages principalement utilisés dans des domaines qui ne vous intéressent pas, tels que les environnements intégrés ou desktop. Et vous pouvez voir comment les choses ont changé en faisant des comparaisons avec les années précédentes ».





Sources : PYPL, GitHub, IEEE Spectrum



Et vous ?



Qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, le fait que la baisse de popularité d'Objective-C ait pris autant de temps ?

Partagez-vous l'avis de TIOBE qui pense qu'Apple aurait dû intégrer progressivement de nouvelles fonctionnalités à Objective-C au lieu de proposer Swift ?

Partagez-vous l'avis selon lequel cette décision a contribué à faire perdre à Apple des parts de marché au profit de langage cross-platform ?

Quels sont les index qui vous semblent les plus crédibles dans leurs mesures ? Pourquoi ?

Quelle lecture faites-vous de la montée de la popularité de Dart qui a connu une croissance annuelle de plus de 500 % ?

