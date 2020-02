Le premier langage de programmation en chinois classique au monde a un mois, Et il a été créé par un étudiant 6PARTAGES 15 0 Le tout premier langage de programmation du monde basé sur le chinois classique est officiellement né. Et bien qu’il ait été créé il y a seulement un mois, le langage de programmation a attiré de nombreux développeurs à l'utiliser pour écrire des dizaines programmes, comme celui basé sur un ancien algorithme chinois de voyance. Il a été écrit par un étudiant de l'université Carnegie Mellon en décembre.



Lingdong Huang, à l’origine du langage, a profité de ses dernières semaines à l’université, avant la remise des diplômes, pour compléter les fonctions de base du nouveau langage de programmation baptisé wenyan-lang, après avoir eu l'idée du langage il y a environ un an. Il comprend un moteur de rendu qui peut afficher un programme d'une manière qui ressemble à des pages de textes chinois anciens, a rapporté le site Web de publication Spectrum.





« Je l'ai toujours repoussé et j'ai essayé de lire plus de livres en chinois classique. J'ai fini par décider que lire plus de livres n'était qu'un euphémisme pour désigner la tergiversation, et qu'il fallait simplement le mettre en œuvre », a expliqué Huang. « C'était la semaine des examens et il n'y avait pas de cours. Au lieu d'étudier, j'ai donc utilisé la majeure partie de mon temps libre pour implémenter wenyan-lang, en terminant la fonctionnalité de base en trois ou quatre jours ».



Selon le site Web, le développeur de ce nouveau langage a déjà conçu une peinture de paysage chinoise infinie générée par ordinateur. Il a également contribué à la création du premier et, jusqu'à présent, du seul opéra chinois généré par l'IA. En décembre dernier, il a obtenu un diplôme en informatique et en art à l'université Carnegie Mellon.



Ayant grandi à Shanghai, Huang a appris le chinois classique de base à l'école. « À l'adolescence, j'ai été fasciné par cette langue et j'ai lu d'autres livres en chinois classique tout seul », se souvient-il. « Actuellement, je lis le Huainanzi », une ancienne exploration chinoise de la philosophie et de l'art de gouverner, compilée à la cour du roi de Huainan au IIe siècle avant Jésus-Christ.



Selon Huang, il existe déjà des dizaines de programmes écrits dans le nouveau langage de programmation en chinois classique, dont la plupart sont écrits par d'autres personnes. Beaucoup de ces programmes sont basés sur d'anciens livres de mathématiques chinois, tels que la méthode de calcul de pi en mathématiciens à l'époque ancienne.



« Beaucoup d'entre eux sont des implémentations d'algorithmes mathématiques trouvés dans d'anciens livres de mathématiques chinois. Par exemple, pi_liuhui.wy recrée la façon dont le mathématicien Liu Hui, au 3e siècle après Jésus-Christ, a calculé pi. Crt.wy est le théorème du reste chinois en mathématique. Pascal_triangle.wy calcule le Triangle de Pascal, qui était décrit dans les livres chinois avant la découverte de Pascal », a dit le développeur chinois.



L'un des programmes favoris de Huang développé avec wenyan-lang, dit-il, « est divination.wy. C'est l'algorithme de voyance décrit dans le I-Ching », le plus ancien des classiques chinois. Il ajoute qu’il allait « l'implémenter moi-même, mais un contributeur enthousiaste m'a devancé ».



Lingdong Huang, le créateur de wenyan-lang



Mais comment s’est-il pris pour programmer en chinois classique ? Wenyan-lang utilise à la fois les caractères chinois traditionnels et la grammaire chinoise classique, et l'un des défis de développement du langage auquel Huang à été confronté a été la façon dont le chinois classique n'utilise pas d'espaces pour diviser les phrases en mots, « donc comment diviser une phrase est une tâche du lecteur et non de l'écrivain », dit Huang. Pour surmonter ce défi, Huang a fait remarquer que les langages de programmation ne possèdent qu'une quantité déterminée de mots-clés. Ainsi, wenyan-lang va du mot-clé le plus long au mot-clé le plus court dans chaque programme pour déchiffrer ce que veut le programmeur, « et ça marche », dit Huang.



Selon Spectrum, Huang dit avoir été surpris et enthousiasmé par le vif intérêt que les développeurs ont accordé au wenyan-lang. « Je pensais avoir fait beaucoup de projets sympas avant, mais celui-ci est en quelque sorte devenu particulièrement populaire en Chine », a-t-il dit.



« Avant, je travaillais surtout seul, à mon propre rythme, mais maintenant la collaboration est devenue cruciale », dit Huang. « En plus de cosigner du code, je dois examiner le code d'autres personnes, évaluer soigneusement chaque suggestion et décider si elles sont vraiment utiles pour le langage, ou écrire des réponses amicales pour expliquer pourquoi je ne pense pas ainsi si c'est le cas. Mais je pense que j'apprécie l'expérience, d'autant plus que j'ai une bande de contributeurs extraordinaires ».



Par son langage de programmation en chinois classique, Huang a ajouté un peu de diversité à la gamme des langages de programmation disponibles. Selon Spectrum, les contributeurs de wenyan-lang travaillent sur des transcompilateurs pour Python, Ruby, JavaScript, C++ et Java, sur des bibliothèques pour les graphiques et l'interface utilisateur graphique, ainsi que sur un site de bribes de code où les gens peuvent écrire et partager des morceaux de code. « Le plus important, c'est que nous cherchons des moyens de construire une communauté autour du langage », explique Huang. « Je pense que ce pourrait être un moment critique pour sa survie. Les gens ont l'enthousiasme initial, mais pour que le langage reste vivant, il faut qu'il y ait une communauté d'utilisateurs ».





Huang est également en train de travailler sur un guide d'introduction à la programmation en wenyan-lang qui est lui-même écrit en chinois classique, a rapporté la publication, et il dit l’avoir déjà achevé à environ 40 %. « Le public cible du livre peut être quelqu'un qui n'a aucune expérience préalable de la programmation. Cependant, je devrai le tester auprès du public susmentionné pour m'en assurer, car je crois que certaines idées qui me sont naturelles peuvent ne pas être évidentes pour quelqu'un qui débute dans la programmation », a-t-il ajouté.



Sur l’IDE en ligne, vous pouvez voir de nombreux exemples de programmes en action, tels qu’une machine de Turing universelle, un traceur d’ensembles de Mandelbrot, un résolveur de tours de Hanoi, etc. Que pensez-vous du tout premier langage en chinois classique ?



Source : IDE wy-lang



Et vous ?



Que pensez-vous de wenyan-lang ?



Lire aussi



