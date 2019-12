Flutter 1.12 est disponible avec la prise en charge du Web, de MacOS Et de nombreuses améliorations 4PARTAGES 3 0 Google a annoncé hier à l’événement Flutter Interact à New York la disponibilité générale de la version 1.12 de Flutter, son SDK open source de développement d'applications multiplateformes. Flutter 1.12 apporte des améliorations de performance, plus de contrôle sur l'ajout de contenu aux applications existantes, et des mises à jour pour les bibliothèques Material et Cupertino. Pour ceux qui tiennent le compte, c'est la cinquième version stable depuis l'arrivée de la version 1.0 il y a un an. Google entend faire de Flutter un élément clé de « l’informatique ambiante ».



Autrefois, les développeurs devaient fournir un effort considérable pour offrir aux gens des expériences transparentes et cohérentes à travers la variété d'appareils que nous utilisons chaque jour. Les développeurs avaient besoin d'apprendre un nouveau langage de programmation ou un nouveau SDK pour chaque plateforme individuelle. Avec Flutter, Google a changé cela, permettant aux développeurs d'utiliser une base de code partagée pour créer des applications natives rapides et cohérentes pour Android, iOS, les écrans intelligents, Fuchsia, et le Web.





« Avec Flutter, au lieu d'être obligé de commencer le développement de votre application en vous demandant “quel appareil viser”, nous voulons que vous puissiez commencer par vous concentrer sur ce que vous voulez construire. Dans cet univers multiappareil et multiplateforme, Flutter vise à fournir un cadre et des outils pour créer des expériences utilisateur sans compromis sur aucun appareil ou facteur de forme », a écrit Google. Voici un aperçu des nouveautés qu’apporte Google à Flutter 1.12.



Mode sombre pour iOS 13



Flutter 1.12 propose un support complet du mode sombre d’iOS 13. Cela comprend de nouveaux widgets Cupertino, des réglages UX et une expérience Add-to-App améliorée. Google a également amélioré la fidélité de la barre de défilement. Plus tôt cette année, Flutter a pris en charge le passage automatique en mode sombre sur Android 10, nécessitant très peu d'efforts de la part du développeur, s'il utilise les widgets de conception matérielle de Flutter en stock. Add-to-App vous permet désormais d'intégrer Flutter dans une application Android ou iOS existante.



Flutter pour macOS (version alpha)



La prochaine frontière pour Flutter est l'ordinateur de bureau, macOS étant la première cible que Google a en tête. Les développeurs ont longtemps été capables de construire des applications Android et iOS avec Flutter. À partir de Flutter 1.12, il est maintenant possible de créer des applications directement pour macOS. Flutter 1.12 inclut la possibilité de modifier la “densité visuelle” de votre application telle que définie dans les directives de conception matérielle, pour mieux s'adapter aux différences de taille d'écran entre le mobile et le bureau. Selon Google, le support macOS de Flutter est toujours en version alpha, et nécessite que les développeurs soient sur la version dev ou master du SDK Flutter.



Flutter pour le Web a atteint la version bêta



L'an dernier, à Flutter Live, l'équipe a présenté en avant-première technique la réalisation d'applications Flutter pour le Web, nom de code Hummingbird. Depuis, le travail n'a cessé de se poursuivre pour rendre Flutter pour Web aussi stable qu'il peut l'être. Désormais, Flutter pour le Web passe en version bêta. Ainsi, pour comprendre le fonctionnement de Flutter pour le Web, Google a mis à jour l'application Web DartPad pour vous permettre de développer et d'essayer les applications Flutter pour le Web directement depuis votre navigateur.



Dart 2.7



Dart est la base de Flutter, et reçoit également une mise à jour vers la version 2.7. Cette version apporte un support stable pour les méthodes d'extension, d'abord prévisualisées dans Dart 2.6, qui permettent aux développeurs de créer de nouvelles fonctionnalités pratiques et de les ajouter à n'importe quelle classe existante. Cette version inclut également un aperçu préliminaire des nouvelles fonctionnalités de “sécurité nulle” du langage qui aident les développeurs à détecter les erreurs potentielles liées à la nullité inattendue d'une variable.



En marquant dans le code les variables qui pourraient être nulles, les outils de Dart peuvent s'assurer que votre code est préparé pour les moments où elles sont nulles. Pour tester ces fonctions de sécurité nulles sans apporter de modifications majeures à votre propre code, Google a lancé une version spéciale de DartPad avec la sécurité nulle activée. Par ailleurs, selon la note de version de Flutter 1.12, il y a aussi un nouvel assistant de module Flutter pour Android Studio et de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités.



Enfin, l'équipe a stabilisé les API pour l'intégration de Flutter dans Java, Kotlin, Objective-C et Swift, y compris un nouvel ensemble d'API pour Android. Vous pouvez également vous attendre à une prise en charge de l'utilisation des plug-ins dans les modules embarqués Flutter. Le mécanisme “flutter attach” des outils en ligne de commande, Visual Studio Code et IntelliJ peuvent maintenant être facilement attachés à un module Flutter en cours d'exécution pour le débogage, DevTools, et le rechargement à chaud.



Sources : Note de version de Flutter 1.12



Et vous ?



Que pensez-vous des améliorations dans Flutter 1.12 ?



Voir aussi



