Quels sont les meilleurs langages de programmation à apprendre en 2020 ? Voici un classement de ces langages selon le cas d'utilisation 20PARTAGES 6 0 Il existe beaucoup de langages de programmation et le choix peut être difficile à effectuer lorsque l'on veut se lancer dans la programmation ou tout simplement apprendre un nouveau langage. Les plus connus d’entre eux et qui arrivent le plus souvent dans le top 20 des index de classement des langages sont JavaScript, Java, Python, C#, PHP, C, C++, Ruby, Swift et Objective-C, mais il en existe des dizaines. Si vous deviez apprendre un nouveau langage de programmation 2020, lequel apprendriez-vous ? Voici une liste de 10 langages que propose Saurabh Joshi de The Indian Wire.



Selon que vous voudriez vous lancer dans le développement de jeux vidéo, le développement front-end ou back-end, le développement mobile, le développement d’applications desktop ou plus encore la programmation système, il existe un large éventail de langages de programmation dans lequel vous pouvez opérer votre choix. Cependant, certains langages se démarquent souvent de leurs concurrents par leur conception, leur syntaxe ou d’autres caractéristiques. Saurabh Joshi propose ici un top 10 des langages à apprendre en 2020 selon le cas d’utilisation.



Le développement Web front-end



Aujourd’hui, le JavaScript est l'un des langages de programmation les plus populaires du marché. Avec cette popularité dont jouit le langage, il est presque impossible d'être un développeur de logiciels de nos jours sans l'utilisation du JavaScript d'une manière ou d'une autre. Joshi le classe parmi les meilleurs langages de programmation à apprendre en 2020. Selon le Stack Overflow's 2018 Developer Survey, 71,5 % des développeurs professionnels ont classé JavaScript comme le langage de programmation le plus populaire pour la sixième année consécutive.





Toutefois, en raison du fait qu’il s’exécute côté client, il est sujet à quelques problèmes de sécurité, ce qui amène certains à le désactiver sur leurs navigateurs. Autre chose qu’il précise également, JavaScript est parfois interprété différemment par différents navigateurs. Alors que les scripts côté serveur produiront toujours le même résultat, les scripts côté client peuvent être un peu imprévisibles. « Ne vous inquiétez pas trop de cela. Une fois que vous testez votre script dans tous les principaux navigateurs, vous devriez être en sécurité », a-t-il écrit.



Le développement Web back-end



JavaScript est partout. C'est vital à la fois pour les développeurs front-end et pour les développeurs back-end. Ensuite, il cite aussi Python pour le développement back-end. C’est l’un des langages les plus influents du moment. Selon Joshi, c’est l’un des langages de programmation les plus polyvalents, les plus conviviaux à connaître. Python a connu une avancée significative dans les index de classement des langages de programmation les plus populaires. Python offre également une grande variété de bibliothèques aux développeurs.



La popularité de Python découle aussi de son adoption de plus en plus grandissante dans les domaines comme Quality Assurance Engineer et Data Science. Selon Joshi, Python est facile à apprendre, permet de mettre à l'échelle même les applications les plus complexes avec facilité et un grand nombre de ressources sont disponibles pour Python. Cependant, il estime que le langage est lent, constitue un mauvais choix pour les tâches gourmandes en mémoire et pour le travail multiprocesseur ou multicœur. Il aurait des limitations pour l'accès à la base de données.





Le troisième langage qu’il suggère d’apprendre dans le cadre du développement back-end est Java.



Java offre des API pour différentes activités comme la connexion de base de données, la mise en réseau, l'analyse XML, les utilitaires, etc. Il offre aussi de puissants outils et bibliothèques de développement rapide open-source. Néanmoins, il rajoute que la gestion de la mémoire en Java est assez coûteuse et l'absence de modèles peut vous limiter dans la création des structures de données de haute qualité.



Le développement d’applications mobiles



Dans cette catégorie, Saurabh Joshi cite Java pour le développement d’application Android. Ensuite, il cite Kotlin, le concurrent numéro 1 de Java dans le cadre du développement d’applications pour la plateforme Android. Google ne supportait que le langage Java pour développer les applications destinées à la plateforme Android, mais cette année, à la conférence Google I/O dédiée aux développeurs, le géant de la recherche en ligne



Pour certains développeurs Android, le langage de programmation Kotlin introduit des solutions aux problèmes de programmation courants, mais en plus il améliore l'écosystème Java dans son ensemble. Selon le site Call Tutors, qui



Enfin, Saurabh Joshi propose le langage Swift, développé par Apple lui-même pour faciliter la tâche développeurs iOS, comme le langage à appréhender en 2020 pour développer des applications iOS. Il a été développé en remplacement d’Objective-C. Le langage est utilisé pour développer des applications iOS, macOS et Linux natives, puissantes et performantes. Sa popularité a grimpé dans les index



Le développement d’applications pour le bureau



Ici, Joshi propose Java et Python, mais en plus, il ajoute le C++. C’est un langage de programmation développé par Bjarne Stroustrup en 1983. C++ est une version plus moderne, orientée objet de C. Selon Joshi, il reste toujours en demande en raison de sa flexibilité, ses performances et ses multiples contextes/domaines où vous pouvez l'utiliser. Une carrière en C++ impliquerait généralement le développement d'applications de bureau qui sont axées sur des tâches à forte intensité de performance.



Toutefois, il estime que la syntaxe du C++ est complexe, et la bibliothèque standard est petite, ce qui rend ce langage très difficile à apprendre pour le programmeur débutant. Cela dit, le C++ est le langage qu’il recommande pour le développement de jeux vidéo. Dans cette catégorie consacrée aux applications pour le bureau, il cite également le langage Go. Go est un langage de programmation développé par Google et est un langage minimal comme Python. Selon Joshi, il offre de bien meilleures fonctionnalités que les autres pour écrire des programmes concurrents. « Dans cette ère où les applications multicœurs sont en cours d'écriture, Go répond très bien à ce besoin et il y a aussi un support intégré de la simultanéité en son sein », a-t-il déclaré.



La programmation système



À ce stade, Joshi cite le langage Rust. Rust a été développé à l'origine par Mozilla Foundation et fonctionne comme un langage de bas niveau. C'est un nouveau langage de programmation au niveau du système qui est supposé changer la façon courante de programmer. C'est l'un des langages de programmation les plus populaires actuellement. Rust a été créée dans le but d'éviter les problèmes critiques de la mémoire ou tout autre type d'erreur de mémoire. Rust est comme C et C++. Microsoft lui-même a loué à plusieurs reprises les performances de Rust.



Cet été, l'équipe Microsoft Security Response Center



Source : The Indian Wire



Et vous ?



Que pensez-vous des suggestions de Saurabh Joshi ?

Quels langages de programmation souhaiteriez-vous apprendre en 2020 et pourquoi ?



