Battle Dev : le concours de programmation en ligne revient pour une nouvelle édition Le 26 novembre prochain à 20 heures 0PARTAGES 5 0 Le Blog du Modérateur, le site éditorial du Groupe Regionsjob, annonce la 14e édition de la Battle Dev, un concours de programmation en ligne. Au cours de la dernière édition, plus de 4500 candidats se sont inscrits pour relever le défi ; lequel consiste à résoudre une série de six exercices à difficulté croissante en deux heures. À la fin ont été récompensés les 50 meilleurs candidats sur la base de leurs bonnes réponses et leur rapidité.



Il y avait de nombreux lots à gagner pour les candidats les plus rapides et les meilleurs : des smartphones Huawei P20 accompagnés d'un bracelet connecté, des casques de réalité virtuelle Lenovo Mirage, des casques-micros gaming HyperX Cloud, des chèques cadeaux LDLC, etc. Un total de 50 lots. Pour le meilleur, c'était un week-end pour 2 personnes à l’IFA de Berlin, la foire internationale d'électronique grand public, qui a eu lieu en septembre 2019.



Après le succès de la dernière édition, la Battle Dev est de retour le 26 novembre prochain à 20 heures. Il y aura comme les éditions précédentes de nombreux lots à gagner. Mais il est important de préciser que le grand vainqueur du concours de programmation se verra par exemple offrir un séjour, tous frais payés, au Consumer Electronics Show (CES), le plus important salon consacré à l'innovation technologique en électronique grand public, qui se tiendra à Las Vegas, du 7 au 10 janvier 2020.





La Battle Dev vous permettra peut-être aussi de vous faire repérer par un employeur potentiel. Une centaine d'entreprises qui recrutent se sont en effet associées à l'évènement et pourraient vous contacter si vous acceptez d'être contacté par un recruteur au moment de l'inscription.



Pour participer au concours de programmation en ligne, il suffit de vous rendre sur la page dédiée (indiquée plus bas). En vous inscrivant, il vous sera demandé de choisir un langage entre C, C#, C++, Java, NodeJS, PHP, Ruby, Scala ou Python. Si vous êtes un étudiant et souhaitez défendre les couleurs de votre école, une Battle Dev spécifique vous est entièrement dédiée. La participation est gratuite.



Les inscriptions sont ouvertes et se poursuivent jusqu'au 26 novembre à 12 heures. Vous pouvez y participer, juste pour le fun, pour savoir ce que valez par rapport aux autres développeurs, pour remporter des lots ou pour tenter de vous faire repérer par des entreprises.



S'inscrire gratuitement pour la Battle Dev

