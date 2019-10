1

load'viewmat' size =: 100 NB. z_0 = C NB. z_(n+1) = z_n**2 + C NB. NB. We iterate this equation at most 20 times NB. but short-circuit out (and return inf "_") if the value is > 2 NB. Then we compute the magnitudes of every value NB. And find the first result that is > 2 mandel =: 3 : '(2 > | (y + _&[`*: @.(2&>@:|))^:(i.20) y) i. 0'"0 plane =: (j.i.size) + (size, size) $ i.size center =: (0.75 * size) j. (0.5 * size) scale =: % 0.35 * size NB. Run `mandel` over out coordinate plane and plot it viewmat mandel scale * plane – center