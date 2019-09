Développement informatique : si les cours en ligne peuvent être inefficaces avec le temps, l'enseignement universitaire est inutile si vous ne savez pas comment l'appliquer Selon Raahul Seshadri 5PARTAGES 19 0 Aujourd'hui, acquérir des compétences dans de nombreux domaines, et notamment en informatique et programmation, ne passe pas forcément par le parcours académique classique. Celui qui consiste à intégrer une université ou une grande école à l'issue de laquelle on se voir attribuer un diplôme pour attester les connaissances acquises.



Dans le domaine du développement informatique surtout, l'éducation et la formation se sont diversifiées avec les formations intensives également appelées bootcamp. Le but ? Former dans un délai de plusieurs semaines à quelques mois des développeurs capables de faire face aux défis de la programmation. Les promoteurs de ces formations les annoncent d'ailleurs comme des alternatives pertinentes aux formations universitaires.



Il y a aussi les plateformes d'apprentissage en ligne qui se multiplient pour essayer de proposer des formations dites plus flexibles, plus pratiques que théoriques et qui seraient plus en adéquation avec les besoins des entreprises, donc plus professionnelles.



Quels sont les avantages et inconvénients de chaque type de formation ? Si



D'un côté, « des décrocheurs fiers ne jurent parfois que par les cours en ligne, parce que l'apprentissage par projet qu'ils proposent est pratique et reflète le monde réel. De l'autre, des universitaires fiers aiment parfois se vanter d'équations et de théorèmes qui ne sont pas vraiment pertinents, mais qui paraissent tout de même instructifs sur le plan académique », dit-il pour illustrer l'opposition entre les deux types de parcours.



En dehors de sa formation académique, Raahul Seshadri a fait de nombreux cours payants en ligne donnant droit à des certificats ou « mini diplômes ». En outre, il poursuit actuellement des études dans le cadre du programme OMSCS (Online Master of Science in Computer Science) du Georgia Institute of Technology (USA). C'est sur la base de son expérience qu'il a décidé de faire un contraste entre les deux approches (cours en ligne versus parcours universitaire).



Il reconnait que l'apprentissage professionnel peut être très inefficace avec le temps...



Pour Raahul Seshadri, seul l’apprentissage professionnel permet aux gens d’apprendre une grande quantité de cas pratiques. Mais le problème est qu'il ne donne aucune idée sur la manière dont ces cas sont liés. « L'abstraction qui les lie entre eux est une théorie », dit-il. Alors, il conclut que ne pas avoir de bagage théorique peut parfois entraver le progrès de ceux qui ont recours à l'apprentissage professionnel. « Vous pouvez continuer à apprendre un nouveau framework JavaScript tous les mois, mais dans l’ensemble, vous n’apprenez rien de nouveau », ajoute-t-il. Raahul Seshadri dit par exemple que ce qu'il a appris sur Udacity avait une durée de vie très courte. Il a en effet appris Tensorflow. « Eh bien, c’est PyTorch maintenant », dit-il.





Mais il estime que l'enseignement universitaire est inutile si vous ne pouvez pas vous en servir (l'appliquer)



« La seule chose que la plupart des universités ne font pas bien est de vous apprendre à appliquer ce que vous venez d’apprendre », affirme Raahul Seshadri. Il ajoute également que l'affirmation selon laquelle les universités vous apprennent à penser sur un sujet est totalement fausse. « Le seul avantage est que vous êtes exposé à des supports théoriques (ce qui est fondamentalement la manière de penser de quelqu'un d'autre) pour différents sujets. S'ils sont appris correctement, les concepts ne changent pas beaucoup au fil du temps, contrairement aux langages de programmation », dit-il.



Poursuivant ses propos, il insiste sur le fait que les universités vous disent quoi faire, mais pas comment le faire. Or c'est justement le « comment » qui est enseigné dans les cours en ligne. « Vous voulez apprendre à lire des articles techniques ? Eh bien, on pourrait vous demander de le faire. Mais le fait est que l'université ne vous apprend pas comment faire cela. Elle vous dit simplement de le faire. Et vous finissez par vous forcer à comprendre comment... Bien que l’enseignement universitaire m’ait appris le "quoi" des règles mathématiques, je n’ai jamais vu un exemple de "pourquoi" et de "pourquoi seulement de cette façon ?" », dit-il.



En conclusion, chaque type de formation a son importance. L'enseignement professionnel, à travers les formations en ligne entre autres, a l'avantage d'être pratique et de permettre de traiter des cas du monde réel. Mais les connaissances qu'on y acquiert peuvent rapidement devenir obsolètes, car les technologies évoluent et la demande des entreprises également. Progresser dans un tel environnement dynamique ou même seulement traiter des cas plus complexes que ce qui a été appris dans les formations professionnelles peut donc parfois nécessiter de comprendre la théorie derrière ce que l'on fait. Or, l'aspect théorique est survolé par l'enseignement professionnel. C'est en cela que l'enseignement universitaire est important. Mais ce dernier est inutile si vous ne savez pas comment appliquer les concepts théoriques que vous avez appris. Faut-il donc associer les deux types de formations ?



Que pensez-vous du point de vue exprimé par Raahul Seshadri ?

L'affirmation selon laquelle les universités vous apprennent à penser sur un sujet est-elle totalement fausse ? Pourquoi ?

Quels sont les avantages et inconvénients de l'enseignement professionnel par rapport à l'enseignement universitaire et vice-versa ?



