Ballerina : un langage de programmation avec un système de type structurel, Permettant aux programmeurs de créer facilement des logiciels 10PARTAGES 12 1 Alors qu’à la fin des années 50, on ne pouvait compter qu’environ deux langages de programmation, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la surabondance. Chaque année, de nouveaux langages de programmation font leur apparition des plus illustres, tels Python, JAVA ou C#, aux derniers-nés comme Go, Scala ou encore Ballerina.



Ballerina est un langage de programmation et une plateforme open source dont la création a été inspirée par des langages tels que Java, Go, C, C ++. Il permet aux programmeurs de concevoir et d’implémenter facilement des logiciels. Après plus de 3 ans de travail, Sanjiva Weerawarana, chef de produit chez Ballerina, annonce la disponibilité de Ballerina 1.0.



Le nom « Ballerina » désigne un ensemble d'éléments qui, pris collectivement, constitue la « plateforme Ballerina ». Les composants clés de ce langage sont :



l'implémentation jBallerina qui fournit un compilateur qui génère des bytecodes ;

qui fournit un compilateur qui génère des bytecodes ; Ballerina Central, le service Web de publication et de partage de modules sur Internet ;

le service Web de publication et de partage de modules sur Internet ; la bibliothèque de langues en abrégé langlib , qui est la bibliothèque des fonctionnalités intégrées ;

, qui est la bibliothèque des fonctionnalités intégrées ; des plugins pour VSCode et IntelliJ IDEA qui permettent aux développeurs d'écrire du code Ballerina avec une syntaxe textuelle normale et/ou graphiquement sous la forme des diagrammes de séquence ;

qui permettent aux développeurs d'écrire du code Ballerina avec une syntaxe textuelle normale et/ou graphiquement sous la forme des diagrammes de séquence ; la bibliothèque standard donne aux programmeurs Ballerina un bon départ pour l'écriture d'applications réseau en leur fournissant des connecteurs pour les protocoles, les API et les formats de données les plus largement utilisés.

Bien que la multitude des langages de programmation permet aux programmeurs d’utiliser le langage qui permet le mieux d'exprimer ce qu’ils essaient d’accomplir, les objectifs énoncés lors de la création de nouveaux langages sont souvent contradictoires. Ce qui explique que l’on se retrouve à créer toujours de nouveaux langages pour trouver de nouveaux compromis ou pour s’adapter à un domaine d’application précis. Malheureusement, beaucoup d'entre eux traitent souvent les mêmes problématiques que ceux dits établis.



Selon les concepteurs de Ballerina, pendant des décennies, les langages de programmation ont traité le réseau simplement comme une source d'E/S. Ballerina viendrait avec une nouveauté ; celle d’introduire des nouvelles abstractions d’objets et de services afin d’implémenter la mise en réseau et pouvant permettre aux programmeurs de traiter directement les erreurs des systèmes distribués dans le cadre de leur logique applicative. Ce qui permettra aux applications réseau résilientes, sécurisées et performantes d'être à la portée de tous les programmeurs.





Bien que n’expliquant pas si le langage est interprété ou compilé, les concepteurs indiquent que l’intégration du diagramme de séquence dans le code lors de la programmation est l’une des innovations majeures apportées par Ballerina. Les diagrammes de séquence ont toujours été l’outil préféré des concepteurs pour décrire le fonctionnement des programmes. Cependant, aucun langage de programmation actuel ne permet de coder sous forme de diagramme de séquence. Dans Ballerina, chaque programme est un diagramme de séquence qui illustre automatiquement les interactions distribuées et simultanées.





Compte tenu des problèmes rencontrés par les programmeurs dans le cadre du typage statique et le typage dynamique, Ballerina intègre le système de type structurel, permettant aux programmeurs d’écrire des codes robustes et fiables.





